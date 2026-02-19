「働きにいこうとすると妨害される」派遣社員の42歳男性、年収84万円。父親との実家暮らし事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、千葉県野田市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。
職業：派遣社員
在住：千葉県野田市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：親300万 自分84万
実家の間取り：2LDK
交際費：3万8000円〜4万円程度
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今すぐ出たい」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「私の給料は少ないので。精神疾患を持ち合わせている。と訴えても色々と金を取ろうとする事をやめて欲しいです。昼も夜も洗剤、歯磨き粉、シャンプー、ボディソープみんな別々で使うと怒られる。正直怖くなる程、怒るのやめてほしいです」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「もっと稼ぎたい。あと給付金とか世帯にではなく是非個人にお願いしたいです。みんな世帯主に取られて給付金の意味がない」と明かしてくれました。
精神疾患を持ち合わせているという回答者。少ない給料を親に取られてしまうと悩む一方で、もっと稼ぎたいという胸の内を明かしてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
