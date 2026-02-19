「200円台のおにぎりはさすがに買えない」物価高で“コンビニ離れ”する32歳女性のリアルな家計事情
いつでも手軽に買い物ができて便利なコンビニですが、さまざまなコストの高騰により商品が値上がりしており、「コンビニ離れ」が進んでいるという声も聞かれます。実際コンビニに行く頻度が減ったという人も少なくないでしょう。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「コンビニと家計」に関するアンケートから、ユーザーの「リアルな家計状況と本音」を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
▼茨城県在住32歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：製造業
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：100万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・交際費：3万円
・電気代：3万円
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：6000円
女性は現在の家計の中で「食費」が一番気になっているといいます。
「物価が高騰していますが食べ盛りの子どもたちがいるので、どうやっていつもの食材を安く手に入れてたくさん食べられるか考えています」
女性は最近コンビニに行く機会が減ったそうで、その理由は「おにぎり100円が200円台になっているのはさすがに買えないし、無駄遣いだなと思うようになった」から。物価高によるコンビニ離れがうかがえます。
「子どもがやりたいといって通っているので、そこを我慢させるわけにはいかない」
最後に、もしも家計に余裕があったら今一番お金を使いたいことは何か聞くと、「新しいファミリーカーが欲しいです。もう12年落ちのファミリーカーは税金や維持費がかかるので嫌」と、固定費の削減も見据えた切実な買い替え願望を明かしてくれました。
＜調査概要＞
コンビニと家計に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：170人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「コンビニと家計」に関するアンケートから、ユーザーの「リアルな家計状況と本音」を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
200円台のおにぎりはさすがに買えない今回は、茨城県に住む32歳女性のエピソードです。
▼茨城県在住32歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：製造業
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：100万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・交際費：3万円
・電気代：3万円
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：6000円
女性は現在の家計の中で「食費」が一番気になっているといいます。
「物価が高騰していますが食べ盛りの子どもたちがいるので、どうやっていつもの食材を安く手に入れてたくさん食べられるか考えています」
女性は最近コンビニに行く機会が減ったそうで、その理由は「おにぎり100円が200円台になっているのはさすがに買えないし、無駄遣いだなと思うようになった」から。物価高によるコンビニ離れがうかがえます。
習い事費用だけは削りたくない理由なるべく安い食材を探すなどして家計をやりくりしている女性ですが、子どもの「習い事費用」だけは削りたくないといいます。
「子どもがやりたいといって通っているので、そこを我慢させるわけにはいかない」
最後に、もしも家計に余裕があったら今一番お金を使いたいことは何か聞くと、「新しいファミリーカーが欲しいです。もう12年落ちのファミリーカーは税金や維持費がかかるので嫌」と、固定費の削減も見据えた切実な買い替え願望を明かしてくれました。
＜調査概要＞
コンビニと家計に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：170人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)