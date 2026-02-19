セクシー写真集も話題のアルコ＆ピース平子、実は「引っ叩かれたい」！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）2月18日（水）の放送は「芸能人の反省ノートを見てみよう！」。アルコ&ピース(平子祐希、酒井 健太)、カミナリ(竹内まなぶ、石田たくみ)、吉住の本音があふれ出す！
【動画】セクシー写真集も話題のアルコ&ピース平子、実は「引っ叩かれたい」！？
今回も若林は喉の不調で欠席。大将・春日を支えるべく、常連客のアルピー平子が助っ人としてMC席に。平子は、初舞台に立った時のMCがオードリー（当時のコンビ名は“ナイスミドル”）だったことを思い出し「エモーショナルですよ」と感慨を。
平子といえば、先日発売した写真集「艶夢（えんむ）」も大きな話題に。
“おもしろ”を一切排除した本気の1冊に、吉住から「『後輩にどう思われるかな』とかは思わないんですか」と突っ込まれるが、100％やり切った平子は「ざまぁみやがれ」と思うという。ここ数年の仕事への姿勢の変化についてしっとりと語る平子だったが、「『徹子の部屋』じゃないんですよ」と、再び吉住のツッコミが入る。
そんな平子の反省ノートは、「出演本数ランキングなんて、変にランクインしなきゃよかった」。2024年、2025年の「タレント番組出演本数ランキング」で2年連続4位に。うれしさはあるものの、世間の一部からは“手取りランキング”と誤解されてしまうこともあるという。
実際はそこまで収入があるわけではないのに、世間からは「成り上がった」と見られる上に、まとまった休みを取ってランキングから外れれば「あいつ消えたな」とささやかれ、それを目にしたテレビマンは「勢いが落ちた」と勘違いする負のループ。「最初から入っていない方が精神衛生上よかった」と本音を漏らす。
収入が多いと思われることでの弊害も。平子は、そば店の写真をSNSに投稿しただけで「庶民派ぶってんじゃねぇ」と非難されるのだという。
すると、まなぶが「でも、庶民派写真上げすぎですよね？」と切り込む。
以前から平子の“庶民派アピール”が気になっていたというまなぶは、今回ランキングの話題を持ち出したのも「4位がうれしくて、（世間に）忘れさせないために出したのでは」と。このイジりに、平子は爆笑！
実は、後輩の中には平子をイジれないという空気が！？ 相方・酒井も「自分がツッコまないと周りの人を困らせちゃうよなぁ」と反省を。
平子としても、自分はボケたつもりだが、しっとりした声質のせいで気づかれないことも多々。唯一ボケが伝わっている酒井にもツッコまれず、頭の中はパニックながら冷静に同じテンションで話し続けなければいけない地獄は「常人だったら死んでいるからね」と平子。
むしろ「引っ叩かれたい」という平子だが、後輩にはそれができない事情も。以前、たくみが番組で平子を思い切り引っ叩いた際、平子自身はウェルカムの表情だったが…
「周りが“平子様を叩くな”っていう雰囲気があって」と。平子本人の気持ちとは関係なく、そういう空気になってしまうのだという。
すると、まなぶが「そういうファンを作り上げたのも平子さん」と指摘。平子は「なんか平子の時だけ鋭利だね」とツッコミつつも「刺してほしい。頼むぜ」とお願い！？最終的には、まなぶに呼び捨てにされてもどこかうれしそう。これこそが平子が望んでいた関係だった！？
この他、2年ぶりに登場した吉住は「今、若手が目指すべき芸人はカミナリ」と断言。その理由は…！？たくみは、ギャグをマネされた時の返しが分からないという悩みを吐露。まなぶは、井戸田潤(スピードワゴン)への悪口直後にアキレス腱を断裂。まことしやかにささやかれている「井戸田の呪い」は本当だった！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
この他、2年ぶりに登場した吉住は「今、若手が目指すべき芸人はカミナリ」と断言。その理由は…！？たくみは、ギャグをマネされた時の返しが分からないという悩みを吐露。まなぶは、井戸田潤(スピードワゴン)への悪口直後にアキレス腱を断裂。まことしやかにささやかれている「井戸田の呪い」は本当だった！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！