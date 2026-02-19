GRAPHTは、『ストリートファイター 6×2BRO.×GRAPHT』のコラボレーションアイテムのラインナップを発表した。

東京ゲームショウ2025でのコラボレーション発表に続き、本リリースではイラストレーター灸場メロによる描き下ろしイラストを使用したアイテムが展開される。

描き下ろしイラストは、兄者・弟者・おついちのイメージカラーをザンギエフ・マリーザ・エレナの衣装カラーや瞳のアクセントにし、グラフィティデザインに落とし込んでいる。

展開されるのはTシャツやパーカーといったアパレルをはじめ、サポータータオルやビッグサイズのキルティングトートバッグ、モニターマスコット、アクリルスタンドやアクリルキーホルダーなどの雑貨、アウトドアスパイス「ほりにし」と幅広く用意されている。

また、コラボアイテムの購入金額に応じてビッグステッカー（全3種）がプレゼントされる。こちらは数量限定でかつ先着順となる。

コラボアイテムはGRAPHT公式ECサイトで予約販売される。予約受付期間は2月13日11時から2月26日23時59分までとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）