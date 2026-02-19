『くまのプーさん』×「CASETiFY」コラボに新作！ 100周年記念ケースやストラップなど展開
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、2月13日（金）から、『くまのプーさん』の原作出版100周年を記念した最新コレクションを、全国の対象店舗およびオンラインストアなどで発売中だ。
【写真】注目はプーさんの特別な「スマホストラップ」！ ラインナップ一覧
■ファンのためのセットアイテムも
今回発売されたのは、世界中で愛されるくまのプーさんはもちろん、ピグレットやティガーといった“100エーカーの森”の仲間たちが勢ぞろいする、“はちみつ”のようにスイートで愛らしいコレクション。
注目アイテムは、「ディズニー 『くまのプーさん』ベリー スマホストラップ」。イチゴのつるをイメージしたグリーンのレザーコードに、バルーンで浮かぶプーさんのゴールドチャームと、レザー製のイチゴをあしらったスペシャルプロダクトだ。
また、原作出版100周年を祝う特別なアートワークを施したスマホケースをはじめ、お気に入りのキャラクターと自分の名前を組み合わせて世界に一つだけのケースを作ることができるカスタムスマホケースなども展開。ヴィンテージ感のある森のノスタルジーさに、フレッシュな赤やボタニカルな要素を加え、水彩画のような優しいタッチや、刺しゅうの風合いを楽しめるデザインアイテムがそろう。
さらに、コレクションを丸ごと楽しみたいファン向けに、厳選されたバンドルセット（セットアイテム）も用意。ミニバンドルセットと12アイテムを詰め合わせたコレクターバンドルセットから選べる。
