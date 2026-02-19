「正直に言おう」「人知れず消えた選手はごまんといる」元オランダ代表の名手が日本代表FWを辛口評価？「あのヘディングは素晴らしい」
1990年代のアヤックスでチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたほか、バルセロナやレンジャーズでもプレーした元オランダ代表の名手、ロナルド・デ・ブール氏が専門誌『ワールドサッカーダイジェスト』のインタビューに応じ、日本代表FWの上田綺世に対する率直な印象を口にした（※インタビュー全文はワールドサッカーダイジェスト２月19日号および３月５日号に掲載）。
フェイエノールトのエースに君臨し、目下、エールディビジの得点ランキングトップに立つ上田はオランダでどれだけ評価されているのか。デ・ブール氏は次のように答えている。
「最初は正直、疑いの目を向ける人が多かった。本当にフェイエノールトの９番を任せられる器なのか？とね。そんな声はすっかりなくなったな。上田は（現時点の）得点王だし、重要なゴールも決めている。ただ、正直に言おう。エールディビジで点を取ること自体は、そこまで難しいことではない。オランダからビッグクラブに移籍し、人知れず消えた選手はごまんといる」
それゆえ上田への評価もいまひとつ...というわけではなさそうだ。デ・ブール氏が続ける。
「エールディビジでゴールを量産できたからといって、ワールドカップで再現できるわけではない。ただ、あるいは上田ならと期待したくもなる。あのヘディングは素晴らしいからね。クロスに飛び込む度胸もあるし、こぼれ球への反応もいい。ハードワークも怠らない。フェイエノールトは上田とともに歩めてハッピーだろう」
そんな上田を擁する日本代表は、北中米ワールドカップの初戦でオランダと対戦する。デ・ブール氏が「間違いなく難しくなる」と予想する背景に、上田をはじめとするエールディビジで活躍する選手の存在があるのは確かだろう。
インタビュアー●クリス・ウィートリー、大川 佑
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介
フェイエノールトのエースに君臨し、目下、エールディビジの得点ランキングトップに立つ上田はオランダでどれだけ評価されているのか。デ・ブール氏は次のように答えている。
それゆえ上田への評価もいまひとつ...というわけではなさそうだ。デ・ブール氏が続ける。
「エールディビジでゴールを量産できたからといって、ワールドカップで再現できるわけではない。ただ、あるいは上田ならと期待したくもなる。あのヘディングは素晴らしいからね。クロスに飛び込む度胸もあるし、こぼれ球への反応もいい。ハードワークも怠らない。フェイエノールトは上田とともに歩めてハッピーだろう」
そんな上田を擁する日本代表は、北中米ワールドカップの初戦でオランダと対戦する。デ・ブール氏が「間違いなく難しくなる」と予想する背景に、上田をはじめとするエールディビジで活躍する選手の存在があるのは確かだろう。
インタビュアー●クリス・ウィートリー、大川 佑
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介