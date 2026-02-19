「相手に驚いた」「問題は…」CL敗退危機のインテル、指揮官が第１レグの敗因を明かす。負傷交代のエースについては「深刻な怪我だ」
現地２月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、インテルがノルウェー王者のボデ／グリムトとアウェーで対戦。１−３で敗れて先勝を許した。
前回大会で準優勝したイタリアの強豪は20分に巧みな連係で中央を崩され、先制点を献上するも、30分にフランチェスコ・ピオ・エスポージトのゴールで同点に追いつく。しかし後半に入って、61分と64分に立て続けに失点。その後は得点を奪えなかった。
海外サッカーメディア『Tribuna.com』によると、試合後にクリスティアン・キブ監督は、「相手の素早い切り替えに驚いた。寒さやピッチ状態は言い訳にならない。我々はベストを尽くした。選手たちの態度を責めることはできない」とゲームを振り返る。
また、キブ監督は第１レグの敗因を問われ、「問題は、いくつかのボールロストがあり、セカンドボールも拾えず、守備が手薄になってしまったことだ。後半開始直後にチャンスがあったが決め切れず、逆に３分間で２失点してしまった」と述べた。
そして60分に負傷交代したFWラウタロ・マルティネスの怪我の状況について、指揮官は「ラウタロは負傷したため、出場できなくなった。まだ診断の結果はわからないが深刻な怪我だ。そして他にも状態を見極めなければならない選手がいる」と明かしている。
24日に本拠地ジュゼッペ・メアッツァで行なわれる第２レグにはエースを欠いて臨むことになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
