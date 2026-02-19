違法な路上駐車が横行…花博通で大阪府警が一斉摘発　ドライバーの仮眠や荷物受け取りの時間調整などで常態化　大阪・鶴見区

後を絶たない違法な路上駐車。大阪府警が一斉取締りを行いました。



２月１９日昼過ぎ、違法な路上駐車の一斉取締りが行われたのは、大阪市鶴見区の花博通です。広くて立派な道路ですがこの場所は過去にも…



（記者リポート）「こちらの道路は三車線ありますが、トラックが路上駐車をして、一車線を完全にふさいでしまっています」



この辺り一帯はすべて「駐車禁止」ですがおかまいなし。ドライバーの仮眠や荷物の受け取りなどの時間調整のために、路上駐車する状況が常態化しているのです。





「（Ｑここに駐車する理由は？）道が広いから邪魔にならへん、それだけや」「本当は（路上駐車）したくないですよ。どこかいいところがあれば（高速道路の）パーキングはいっぱいだし」１９日の取り締まりでも…「（Ｑなぜこの時間に路上駐車を？）仮眠。眠たくなったから」警察は１９日の取締りで７人に交通違反の反則金を納付させるいわゆる「青切符」を交付。約２０人に口頭で警告したということです。（大阪府警鶴見署 平松信治交通課長）「人が乗っていても、継続的な停車は駐車になりますので、絶対に道路上では駐車しないでください」警察は、今後も取締りを継続していくとしています。