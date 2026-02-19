テレビ東京が19日、東京・六本木の同局で定例会見を行い、今月8日に投開票が行われた衆院選報道の手応えを口にした。

自民党が歴史的な大勝をした選挙戦で、テレビ東京は高市早苗首相の最初のコメントを得ることに成功した。他の民放ではなく、テレビ東京が選ばれた事象は、SNS上でも大きな話題を呼んだ。

吉次弘志社長は「われわれも試行錯誤を続けている。前回、前々回からは選挙報道をやる際に多くの視聴者の方から当日の結果もさることながら、選挙に資するような情報、材料をきちんと解説して欲しいというニーズが寄せられていた」と今回の選挙戦報道に臨むまでの過程を説明。

「放送法の縛りがあるので、概して放送局は（選挙の事前報道に）一般的に臆病だった。でもSNSがこれだけ発達してくると、そんなことも言っていられないということで、前回から事前報道を重視するようになった」と局のスタンスを明らかにした。

今回も事前報道に力を入れた。特にテレ東BIZでは「毎日選挙サテライト」と題して、経済視点の独自の切り口で選挙を伝えた。「テレ東BIZなんかは非常に評判が良かった。一定の成果は出せたと思う」と振り返った。

当日の報道についても「高市さんが最初に出てくれたということで、こちらもインタビュアーも緊張はしていたが、それなりのやりとりができたと思っています」と一定の評価を与えた。

経済報道の強みを生かし、片山さつき財相に長時間、話を聞けた点も高く評価。「地上波だと難しくて、十分お伝えできないこともテレ東BIZみたいなメディアだとテンポ良くやれるというのが発見としてあった。例えばプライマリーバランスについて話す時にネットだと、説明なしで入ってやりとりができる」とネットならではのメリットを強調した。「それに甘えてはいけないが、テレビ東京ならではのやりかたが一つできた。そこは鉱脈になるかもしれない」と収穫があった。

全体については「視聴率そのものは、それほど高くなかった。しかし、視聴率というよりは、選挙報道をやる意味あいとか、それによってテレビ東京の価値を訴えることができた」と全体を総括した。