¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Î¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¾ðÊó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÍèÇ¯£´·î¤Þ¤Ç¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»öÇ¤´üÃæ¤Ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÀ¯¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë°ÕÍß¤òÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬»á¤ÈÆ£ÅÄÊ¸Éð»á¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÅìµþÁÈ¡×¤ÏµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¼çÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼»á¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÂçºåÁÈ¡×¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤á¤Ð°Ý¿·¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØÏ¢Î©¡Ù¤ò¤ä¤ë¡£Ï¢Î©¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂç¿Ã¤ò½Ð¤¹¡£¡ÊÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î¡Ë½»Ì±ÅêÉ¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¹ñÀ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Ã¤ò·Ð¸³¤·¤¿°Ý¿·¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçºå¤Î¿Í¤Ï¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¹ñÀ¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂçºåÁÈ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾Ü¤·¤¹¤®¤ë¸ì¤ê¸ý¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÅÄÍ¤«¤é¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ï¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡¡¤³¤Î¿Í¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£