２月２２日の阪神４Ｒ・ダート１４００メートルは世代最後の新馬戦。同日の東京では３Ｒに新馬戦が行われ、この阪神が東西を通じてラストとなる。

ここでデビューするメイショウライガ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父シルバーステート）は曽祖母が２００５年フローラＳなど重賞３勝のディアデラノビア、祖母が２０１４年の府中牝馬Ｓなど重賞３勝のディアデラマドレ。伯母には２０２１年のエリザベス女王杯で３着のクラヴェルがいる血統馬だ。松山弘平騎手とのコンビで初陣Ｖを狙う。

１８日に松山騎手が騎乗し、ダートの栗東・Ｂコースで５ハロン６８秒０―１１秒４。古馬のパカーラン（５歳３勝クラス）に５馬身先行し、２馬身先着でフィニッシュした。ダートの走りはパワフルで、田代助手は「馬体重は４５０キロ。前向きさがあって普段から素軽い。ゲートも上々。素質がありそうで初戦から期待できる」と好感触をつかんでいる。

世代ラストの新馬戦で勝った馬では２２年に阪神・ダート１４００メートルで初陣勝ちのレオノーレがオープンに出世。メイショウの冠名では、１４年（当時、ラスト新馬戦は３月）に阪神・ダート１８００メートルでＶのメイショウウタゲが２０１７年のアハルテケＳなどオープン特別を３勝した。遅れてきた素質馬のメイショウライガにも息の長い活躍が期待される。