通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．７％付近に低下、オプション期限設定の影響も
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．７％付近に低下、オプション期限設定の影響も
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.69 5.84 7.86 6.88
1MO 9.54 6.00 8.41 7.25
3MO 9.47 6.12 8.64 7.46
6MO 9.48 6.39 8.74 7.68
9MO 9.53 6.67 8.82 7.88
1YR 9.44 6.80 8.85 7.97
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.41 9.48 7.52
1MO 8.93 9.70 7.86
3MO 9.23 9.61 7.86
6MO 9.38 9.71 8.04
9MO 9.51 9.86 8.20
1YR 9.52 9.85 8.26
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は８．７％付近に低下している。１カ月以降の９．５％前後からは明確に低い水準となっている。本日ＮＹカットで１５５．００レベルに１６億ドル規模の巨大な期限設定が観測されている。いわゆるマグネット効果で１５５.００付近に相場が引き寄せられることが想定されており、短期的には変動が抑制される面が指摘される。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.69 5.84 7.86 6.88
1MO 9.54 6.00 8.41 7.25
3MO 9.47 6.12 8.64 7.46
6MO 9.48 6.39 8.74 7.68
9MO 9.53 6.67 8.82 7.88
1YR 9.44 6.80 8.85 7.97
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.41 9.48 7.52
1MO 8.93 9.70 7.86
3MO 9.23 9.61 7.86
6MO 9.38 9.71 8.04
9MO 9.51 9.86 8.20
1YR 9.52 9.85 8.26
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は８．７％付近に低下している。１カ月以降の９．５％前後からは明確に低い水準となっている。本日ＮＹカットで１５５．００レベルに１６億ドル規模の巨大な期限設定が観測されている。いわゆるマグネット効果で１５５.００付近に相場が引き寄せられることが想定されており、短期的には変動が抑制される面が指摘される。