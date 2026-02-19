浜松市の自動車部品メーカーが浜名湖特産の「ドウマンガニ」の養殖を始めました。漁獲量が少なく“幻のカニ”ともいわれる高級食材。異例の挑戦を始めたワケとは？



ハサミのような大きな爪が特徴のこのカニ。甲羅…つまり“胴”が“丸”いことから「ドウマンガニ」と呼ばれています。正式名称は「トゲノコギリガサミ」。海水と淡水が混ざり合う汽水湖に生息し、浜名湖のほかには高知と沖縄でしか水揚げされない貴重なカニです。身がぎっしりと詰まり、濃厚な甘みが特徴の高級食材ですが、漁獲量が少ないため、地元からは安定供給を望む声がありました。





そんな“幻のカニ”の養殖に挑戦しているのが、浜松市に本社がある「FCC」です。（FCC 土屋 彰範さん）「こちらがドウマンガニを育てている“カニマンション”です。カニはこの中に…こんなかたちで入っています」2025年秋に完成したドウマンガニの養殖設備、その名も“カニマンション”。マンションの部屋のように並べられた“箱形の水槽”でカニを育てています。ドウマンガニの養殖に取り組むFCCの本業はというと…。（記者）「こちらの会社、本業は自動車部品の製造メーカーです。車両のクラッチなどを製造しています」エンジンの力をタイヤに伝えるための車やバイクの部品「クラッチ」を製造しています。創業87年で、バイク用のクラッチ製造では世界最大手。そんな車の部品メーカーがなぜドウマンガニの養殖に挑戦しているのでしょうか？（FCC 土屋 彰範さん）「生産設備をつくるときに使っている自動化技術を、水産業にもってきたらどんなことができるのか。人がやるとすごい手間がかかることが課題だったので、これを僕らの自動化技術と組み合わせると、ちょうどいいのではないかというのを感じたのでやり始めました」ドウマンガニは漁獲量が少ない上、年ごとにばらつきもあり「漁師の収入が安定しない」ことを知った土屋さん。会社としても新規事業の立ち上げを模索していたことから、ドウマンガニの飼育を試みましたが…。“エサやりの手間”が課題だとわかったそうです。（FCC 土屋 彰範さん）「（エサを）ちょっと多めにあげて3日に1回にして、正月は3人で順番にメンテナンスに来るみたいなことをやっていました。休日も出てこないといけないので、休日は休みたいなと…」そこで、カニマンションでは自動車部品の品質を確認する際に使う“AIカメラ”を活用し、エサの減り具合や脱皮したかどうかをチェック。カニの生育状況に合わせ自動で適量のエサを与える仕組みにしました。“エサやりの自動化”は同じ動作で、車の部品を量産するロボットの技術を応用したといいます。（FCC 土屋 彰範さん）「6時間に1回（エサを）落としていますが、細かい頻度で落とせて人がこれまでやれなかったようなタイミングでエサをあげることができる」さらに、水の管理にも工夫が…。（FCC 土屋 彰範さん）「こちらでろ過してフンなどを取り除いて、ここで酸素を足したり水を温めて、それを水槽に戻すという仕組みになっています」試行錯誤を重ね、養殖の仕組みを作り上げました。一方で、その生態にはまだナゾが多いドウマンガニ。土屋さんたちに養殖のアドバイスをしているのが静岡県の研究機関です。（静岡県 水産･海洋技術研究所 清水 一輝 主任研究員）「こちらがドウマンガニです。こちらが約450グラムのサイズで、オスなのでハサミが大きいのが特徴です」県の研究機関では2022年、ドウマンガニが育ちやすい条件を明らかにする研究結果を発表。養殖を実現するための“一番のポイント”が…。（静岡県 水産･海洋技術研究所 清水 一輝 主任研究員）「ドウマンガニは非常に凶暴なので、集団で飼ってしまうと共食いしてしまうので、1匹1匹分けて個別に飼育しています」“1匹ずつ分けて育てること”。ドウマンガニにキュウリを与えると…この通り。鋭いハサミであっという間に切断してしまうほど気性が荒く、同じスペースで飼うと共食いしてしまうこともあるそうです。ほかにも、水温を20℃以上に保つことや、浜名湖と同じような環境にするため水槽に海水を混ぜること、クルマエビと同じエサを使うことで成長しやすいことなどがわかりました。（静岡県 水産･海洋技術研究所 清水 一輝 主任研究員）「小さなことからいろいろ『FCC』はやってくれているので、ちょっとずつ規模を拡大して、最終的には静岡県の産業となってくれればいいかなと思います」“官民”が連携してスタートしたドウマンガニの養殖。現在、市場価格が1キロ1万円ほどの天然物に対し養殖にかかる費用は1キロあたり1万2000円ほど。今後、浜名湖の漁師とも連携して飼育するカニの数を増やし、2027年春の初出荷を目指しています。（FCC 土屋 彰範さん）「これまで手間がかかるといわれていた水産物も自動化の技術を使うとできる可能性が見えてくる。天然物がいつもとれるわけではないし、とれない年もあるし、不安定なところを養殖の技術で安定させるところが（漁師の）助けになるのではないかと考えています」県の研究をもとに、ものづくりの技術と知恵を結集して開発されたカニマンション。浜名湖の恵みを受けた暮らしと貴重な水産資源を守ることにつながるのでしょうか。