沢口愛華、衝撃の“ハイレグ”カット 圧巻グラビアに反響「今年は月刊で攻めてくるね」「こういうの待ってました」
グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、19日発売の『月刊ヤングマガジン』3号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】足長っ！衝撃のプロポーションを見せた沢口愛華
「ミスマガジン2018」グランプリ獲得以降、グラドルとして数々の雑誌の表紙を飾り、俳優としても大きく飛躍してきた沢口。今回は初の北海道ロケから厳選未公開カットを放出。衝撃の“ハイレグ”カットも含め、圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露している。
このグラビアにSNSには、「こういうの待ってました（すき）」「相変わらず、美しいですね」「今年は月刊で攻めてくるね」「いつも癒しをありがとうございます」
なお巻末グラビアには、はのんまゆ・すずめ（INUWASI）が登場する。
【写真】足長っ！衝撃のプロポーションを見せた沢口愛華
「ミスマガジン2018」グランプリ獲得以降、グラドルとして数々の雑誌の表紙を飾り、俳優としても大きく飛躍してきた沢口。今回は初の北海道ロケから厳選未公開カットを放出。衝撃の“ハイレグ”カットも含め、圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露している。
このグラビアにSNSには、「こういうの待ってました（すき）」「相変わらず、美しいですね」「今年は月刊で攻めてくるね」「いつも癒しをありがとうございます」
なお巻末グラビアには、はのんまゆ・すずめ（INUWASI）が登場する。