芸能事務所「BMSG」の公式サイトが19日に更新され、同社傘下「B-RAVE」に所属する女性7人組「HANA」の公式グッズの高額転売に注意喚起をした。

公式サイトでは「『HANA OFFICIAL LIGHT STICK』を含む『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております」と報告。

「当該公式グッズは会場及び当社公式BMSG SHOPでのみ購入できる限定品であり、こうした高額転売品を購入されますと、正規価格で入手できなかったファンの皆さまとの間で不公平が生じると共に、高額転売行為を助長することにも繋がります」と注意喚起した。

「このため、転売市場における高額転売品の購入はお控えいただくと共に、公式グッズは会場あるいは今後3月20日（金・祝）〜3月25日（水）まで販売を予定しておりますBMSG SHOP (https://bmsg.shop/) にてお求めくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ。

「なお、高額転売品を購入されたことによるトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます」とつづった。