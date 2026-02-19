フリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫との出会いについて語った。

番組では内田について1999年フジテレビ入社、2006年退社。吉本興業社員と結婚し、2児の母であると紹介した。

内田と夫の出会いが「深夜の食事会」であると明かされると、内田は「もともと当時『ジャンクSPORTS』をやっていて」と打ち明けた。

夫は当時「ダウンタウン」浜田雅功のマネジャーを務めており、スタジオで顔を合わせることもあったというが「かといってアナウンサーとマネジャーさんが話すことなんてないので、むしろ何をやっている方かも全然知らずに。ただそこにいる人っていう意識しかもともとなかったんですね」と回顧。

内田は当時「すぽると！」も担当していたと言い、深夜に生放送を終えるため「アドレナリンが凄い出ているから、そのまま家に帰っても眠れないんです」という毎日だった。

そのため「そこからスポーツ（局）の人とご飯食べに行ったりとかして、ちょっとクールダウンして帰るんですけど、毎日毎日スポーツの人とばっかりご飯を食べていて」と語った。「ほかに付き合ってくれるのは、当時その前にニュースをやっていたクリス、（滝川）クリステルと2人とか、もうそればっかり」と続けた。

そこで同期と食事をしていると「いつも同じメンバーでつまらないね」との話になった。すると同期が「この時間で来てくれる、凄い優しい人知っているよ」と呼ぶことになったのが、現在の夫だとした。

そうして深夜の食事会で「初めて話しました」と内田。MCの神田愛花が「話が合ったんですか」と尋ねると、「その時は全然。ああいい人だったねぐらいで」としたものの、「でもそこからちょっとずつ話すようになって」と振り返った。

MCの「ハライチ」澤部佑が「撮られたりもしていましたね。当時」と話すと、「そうですね。撮られて」と平然。週刊誌にスクープされ、発売前には広報に記事が送られてきたが、「その時私夏休みを取っていて。会社にいなかった」とした。

すると社内では内田の交際相手を確かめようと同期に確認の連絡が入ったが、内田は誰にも伝えていなかったという。内田のもとにも広報部長から連絡が入り「今彼はいるのか？すぐ代わりなさい！」と夫が電話に出ることになったとした。

そうして夫が電話に出ると、広報部長は「お前は結婚しているのか」と不倫ではないのかと一言。夫が「していません」と答えると、「じゃあいい！」と電話を切ったという。

「そこのチェックで、だったらいいっていう意味で」と笑顔で話した。