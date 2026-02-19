今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２０日に予定されている高市早苗首相の施政方針演説を見極めたいとのムードが広がりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０銭～１５５円５０銭。



足もとで米景気の底堅さを示す経済指標が相次いでいるほか、１月２７～２８日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨では何人かの参加者から将来の利上げ転換の可能性についての言及があったことが明らかとなり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が後退していることからドル高方向に振れやすい。ただ、２０日に発表される２５年１２月の米個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）を控えて一段のドル買いは抑制されそうだ。



国内では１８日に第２次高市内閣が発足し、２０日には首相の施政方針演説など政府４演説が行われる見通し。前日には高市首相が「責任ある積極財政」に関して、債務残高の対国内総生産（ＧＤＰ）比を安定的に引き下げることで財政の持続可能性を実現し、市場の信認を確保していく方針を示したが、予算案審議なども含めて政策運営の具体像が明確になるまでは一方向に持ち高を傾けにくいだろう。



なお、日本時間今晩には前週分の米新規失業保険申請件数、２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、１２月の米貿易収支、１月の米仮契約住宅販売指数が発表され、ボウマンＦＲＢ副議長が講演を行う予定となっている。



出所：MINKABU PRESS