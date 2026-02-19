OddRe:が、ポニーキャニオン内レーベル IRORI Recordsよりメジャーデビュー作となるニューシングル「Revival」を2月18日に配信リリース。あわせて同シングルをタワーレコード限定シングルCDとして3月18日に発売する。

（関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト）

本作はタワーレコード渋谷店、タワーレコードオンラインにて購入が可能となっており、表題曲「Revival」のほか、配信では聴くことのできない「Revival（Backing Vocals Edition）」も収録される。

さらに、購入者を対象とした抽選招待制のインストアライブを4月6日に開催。くわえて、ワンマンツアー『OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”』を東名阪にて7月に開催する。同公演のチケットは、3月4日23時59分までオフィシャル最速先行（抽選）を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）