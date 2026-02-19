この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が自身のYouTubeチャンネルで「【お巡りさんは撃っちゃダメ？】元刑事が考える「日本の警察官と拳銃」」を公開した。警察官による拳銃使用の是非について、現場の切実な実情と「躊躇することのリスク」を熱く語った。



動画内で佐々木氏は、千葉県旭市で警察官が車に向かって発砲した事案に言及。「2025年6月13日」と記されたフリップを示し、車で突っ込んできた容疑者に警察官が拳銃3発を発砲した経緯を解説した。こうした事件でメディアが適法性を問うことに対し、現場の警察官は「一瞬でその場で判断しなくてはいけない」と過酷な状況にあると強調。自身も過去に強盗現場などで使用を迷った経験を明かしつつ、「警察官職務執行法第七条」の資料を提示して法的根拠を説明した。



さらに、知人のロス空港警察官との対話を紹介。日本の警察官が5発しか携帯しないのに対し、ロスでは48発携帯していることや、「撃たれて死んだ時に証拠を残すため」職務質問時に車の後部を素手で触るという衝撃的な実態を語り、日米の危機感の違いを指摘した。



佐々木氏は、発砲による訴訟リスクなどで警察官が一瞬でも迷う現状を懸念し、「躊躇して拳銃を使わなかった時に、第三者や警察官の命を守れなかったら、そちらの方が大問題だ」と断言。保身よりも守るべき命を優先する覚悟の重要性を訴え、動画を締めくくった。