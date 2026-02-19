TBS NEWS DIG Powered by JNN

19日午後5時24分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の千葉美浜区、木更津市、勝浦市、君津市、いすみ市、それに大多喜町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□千葉県
千葉美浜区　木更津市　勝浦市
君津市　いすみ市　大多喜町

■震度1
□千葉県
千葉中央区　千葉花見川区　千葉稲毛区
千葉若葉区　千葉緑区　市川市
市原市　館山市　鴨川市
富津市　御宿町　茂原市
東金市　大網白里市　一宮町
睦沢町　長生村　長柄町
長南町

□埼玉県
さいたま緑区

□東京都
東京千代田区　東京文京区　東京大田区
東京世田谷区　東京渋谷区　東京練馬区
東京江戸川区　八王子市　調布市
小金井市　国分寺市

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜神奈川区　横浜中区
横浜保土ケ谷区　横浜磯子区　横浜金沢区
横浜緑区　川崎川崎区　川崎中原区
川崎宮前区　横須賀市　藤沢市
厚木市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。