千葉県で最大震度2の地震 千葉県・千葉美浜区、木更津市、勝浦市、君津市、いすみ市、大多喜町
19日午後5時24分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の千葉美浜区、木更津市、勝浦市、君津市、いすみ市、それに大多喜町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□千葉県
千葉美浜区 木更津市 勝浦市
君津市 いすみ市 大多喜町
■震度1
□千葉県
千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区
千葉若葉区 千葉緑区 市川市
市原市 館山市 鴨川市
富津市 御宿町 茂原市
東金市 大網白里市 一宮町
睦沢町 長生村 長柄町
長南町
□埼玉県
さいたま緑区
□東京都
東京千代田区 東京文京区 東京大田区
東京世田谷区 東京渋谷区 東京練馬区
東京江戸川区 八王子市 調布市
小金井市 国分寺市
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区
横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区
川崎宮前区 横須賀市 藤沢市
厚木市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。