19日午後5時24分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の千葉美浜区、木更津市、勝浦市、君津市、いすみ市、それに大多喜町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

千葉美浜区 木更津市 勝浦市

君津市 いすみ市 大多喜町

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 市川市

市原市 館山市 鴨川市

富津市 御宿町 茂原市

東金市 大網白里市 一宮町

睦沢町 長生村 長柄町

長南町



□埼玉県

さいたま緑区



□東京都

東京千代田区 東京文京区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京練馬区

東京江戸川区 八王子市 調布市

小金井市 国分寺市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎宮前区 横須賀市 藤沢市

厚木市

