2月19日までに、モデルでタレントのみちょぱがInstagramを更新。ランウェイを歩くショットを公開したが、その近影が話題となっている。

みちょぱは、《TGCあいちなごや 14年ぶり開催みたいで初参戦でした!》とつづり、2月15日に愛知・IGアリーナで開催された『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演したことを報告。《会場も広くて盛り上がってて楽しかった〜》と、心境をつづり、複数の衣装ショットを公開した。

「公開された写真には、ストライプのジャケットを羽織り、ネクタイを締めて帽子をかぶったクールな衣装や、シルバーのスカートにグレーのトレーナーを合わせたカジュアルな衣装など、さまざまなスタイルを着こなすみちょぱさんの姿が写っていました。身体のラインが見える衣装が多かったみちょぱさんですが、今回は、おなかの周囲がゆったりとした衣装が多い印象です」（芸能プロ関係者）

そんな“異変”は、写真を見たファンも感じていたようだ。コメント欄には、

《お母さんの顔になってる》

《お腹大きくなってきて、ママ顔》

《少しお顔がふっくら柔らかくなってますね》

と、妊婦であることを指摘する声が殺到した。

「みちょぱさんは、2022年にモデルでタレントの大倉士門さんと結婚。2026年2月に第1子妊娠をXで発表しました。発表の2カ月前の2025年12月には、親友の藤田ニコルさんが、第1子妊娠を公表しています」（前出・芸能プロ関係者）

生まれてくる子は同い年となり、今後も長いつき合いとなりそうな2人だ。

「今回、みちょぱさんは《今回で一旦ショーで歩くのはお休み》と、休止期間となることを報告しています。《またA/Wでは体も仕上げて戻ってくるぞ!!3月はお喋りだけしに行きます》と、身体を労わりながら活動を続けることをつづっていました」（同前）

ママタレとして、にこるんとの共演が楽しみだ。