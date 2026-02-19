映画やマンガなどの創作物ではおなじみの悪役・中華マフィア（中国語で黒幇(ヘイバン)）。だが、その実態は日本社会で知られているとは言い難い。そもそも黒幇のメンバーは、日本の暴力団（ヤクザ）とは違って一目でわからない人も多い。友達の友達が黒幇、街角でたまたま食べた食堂のバックには……、みたいなことも普通にある。中華圏のオモテ社会とウラ社会の距離は、日本と比べて明らかに近いのだ。

そして、これは台湾も同様だ。たとえば2007年に死去した台湾最大の黒幇・竹聯幇(ヂュウリエンバン)（ちくれんほう）の創設者の陳啓禮(チェンチィリィ)の葬儀は、なんと当時の国会議長の王金平(ワンジンピン)が名誉委員長をつとめた。また、いまも現役の国会議員である国民党の羅明才(ルォミンツァイ)の父親は天道盟(ティエンダオモン)という広域マフィア組織の創設者（しかも元国会議員）である。



昨年8月に見に行った「マル暴2世議員」羅明才の選挙事務所。腕にモンモンが入った男たちが入り口にたむろ。これは別の事務所なのでは……。2025年8月19日、筆者撮影。

日本人からはクリーンなイメージを持たれている与党の民進党にも「親父が元、極道」という議員は普通にいる。もちろん、台湾でも締め付けは進んでおり、近年の黒幇の活動はかなり低調なのだが、日本と比べるとアウトローが身近な社会なのは間違いない。（全3回の1回目／つづきを読む）

マフィアから手品師に転身した男

そこで取材に応じてくれたのが、通称「コーラ兄貴」（可樂哥(クウラーガー)）こと王元兆(ワンユエンヂャオ)だ。かつては竹聯幇の構成員で、恐喝や発砲などで服役3回、合計10年にわたり投獄された経歴を持つ。現在の竹聯幇との関係も、「集会に行くけど活動には加わっていない」（本人談）というもので、日本人の価値観を当てはめると「広域暴力団の密接交際者」の元組員に相当する。

とはいえ、現在のコーラ兄貴は足を洗い、手品師として活躍中。現地の認識でも「更生した人」として受け止められており、普通にメディアに出て黒幇や竹聯幇の実態を積極的に明らかにしている。一介の台湾の市民として、福祉施設などでの慰問活動も積極的におこなっている。

以下のインタビューは、今年1月以来、わたしが台湾で彼と数回会って聞いた話を再構成したものである。では、ご覧いただきたい。

台湾マフィアはどれくらいいるのか

――台湾では竹聯幇のほか、四海幇、天道盟などが「3大黒幇」と呼ばれています。竹聯幇の構成員はどのくらいいるんでしょうか？

コーラ兄貴（以下、コーラ） そうだなあ。人数規模はだいたい2万人くらいだ。近年は少子化で、黒幇になる人の数が減ってるんだけどね。あと、竹聯幇は人数が多いだけで、高齢者の比率が高いから、必ずしも「強い」わけじゃなかったりする。

竹聯幇や四海幇は外省人系のデカい組織だ（注：天道盟は本省人系）。対して、街の狭い範囲をナワバリにする本省人の荒くれ者の組織もいっぱいある。そういうのは「角頭ジャオトウ」って言うんだ。いまでも元気な連中もいるよ。

――そもそも、幇(バン)という組織はどうやってできたんでしょう？

コーラ 大昔（前近代）は法整備がちゃんとしてないから、他の村との問題は暴力で解決していた。械闘シェドウ（村同士の武力衝突）をやってたわけだ。そういう村の荒事(あらごと)のリーダーは「荘頭(ヂュアントウ)」と言って、多くの兄弟を抱えた。これが幇の起源（※）ってことになる。

※注：台湾3大黒幇の竹聯幇・四海幇・天道盟はいずれも戦後に成立。

――現代の台湾の黒幇は、なにをやって食ってるんですか？

コーラ 簡単に言うと 「黄(ホワン)・賭(ドゥ)・毒(ドゥ)」（エロ・バクチ・クスリ）。とりわけ麻薬はデカい収入源だといえる。バクチも現在は進化して、オンライン賭博が強い。エロ関連も、ライブチャットなんかに対する参入が進んでる。あと、近年の台湾は国産AVの撮影も盛んなんだけど、こっちへのスポンサーとしての関与もあるね。

ヤクザより手品師の方がラクでいい

――いま、台湾の台中(タイヂョン)市で取材しているわけですが……。目の前で地元のチンピラが警察に手錠をかけられてますね。あと、道の向かいに不健全なオーラを放つマッサージ屋が2軒あります。あれも黒幇が関与を？

コーラ あいつはたぶん薬物所持容疑だな。向こうの2軒のマッサージ屋は竹聯幇の大哥(ダーガー)（アニキ）がやってるやつだ。もっとも、店に入ると40代くらいのおばちゃんが出てきて……。

――まあ、絶賛大人気！ とはならなさそうなお店ですね。

コーラ うん。昔と比べると黒幇はだいぶキツいんだ。いまの台湾はマトモな社会だから、法律の締め付けがしんどい。「台湾でデカいことはもう無理だ」って、みんな言ってるよ。カタギの商売に鞍替えしてるやつもかなり多いんだ。

いまは黒幇なんてやるもんじゃない。俺の同世代の兄弟（ヤクザ仲間）は堂口（X次団体）を任されていて、俺も竹聯幇の組織に残ってればそうなってるはずだけど、めんどくせえから絶対イヤだ。手品師のほうがいいよ。自由な身の上のほうがいい。

――堂主(タンヂュウ)（X次団体組長）はめんどくせえんですか？

コーラ いまの若いやつら、侠気(おとこぎ)とかの理由じゃなくて、カネを稼げる大哥（親分）にしかついてこねえもん。法律の縛りが厳しいのに稼ぐのはしんどいぞ。むかしは、廟会(ミャオフィ)（地元の祭り）で動きがイイやつを大哥がスカウトしていたが、現代はそういう時代じゃねえ。

李登輝の時代（※）まではよかったよ。人をぶん殴って強けりゃOK、脳みそはいらねえ。で、盛り場ウロついてりゃカネは勝手に入るし、女の子にもモテる。水商売のお姉さんが、服とか買ってくれたんだぜ。そもそも、国会議員の半分は黒幇だったしな。マジの話だ。

※注：李登輝時代は国民党政権。国民党は選挙を黒幇の集票力にかなり依存していた。

東南アジアの特殊詐欺に関与している？

――日本の暴力団ほど追い詰められてはいないにせよ、台湾でも黒幇の商売はもうキツい。じゃあ、特殊詐欺についての関与はないんですか？ 東南アジアの特殊詐欺拠点・園区には、台湾系の黒幇が関わっているところもあるようですが。

コーラ いい質問だな。黒幇の伝統的なシノギである「黄・賭・毒」に、近年は「詐」が加わった。すなわち特殊詐欺だ。まだ、黒幇のメインの収入源とまではなっていないが、無縁ってわけじゃない。

……ああ、園区といえば。向こうに見える別の店のオヤジな。あいつこの前、ミャンマーの園区に行ったんだよ。向こうの兄弟から「遊びにこないか？」って言われて、普通に遊びに行ったらしい。楽しかったそうだ。

――向こうの店のオヤジは何者なんですか？？

コーラ もろに黒幇じゃないけど、界隈と無関係でもないオヤジだ。園区は下っ端の労働者（＝詐欺師）は地獄だが、上のほうの連中と友達だとテーマパークみたいで楽しいんだよ。風俗も麻薬もあるしバクチもできる。あと、警察がいないから、薬物でラリって路上で転がってても捕まらない。

実は俺も前に「遊びに来ないか」って誘われたんだけど、断ったんだ。だって怖いじゃないか。騙されて出てこられなかったらイヤだし。それに、俺はカタギだからな。そういう世界は卒業だよ。

