日本でも被害が深刻な東南アジアの園区（詐欺拠点）発の特殊詐欺は、報道ベースでは「中国系」マフィアの関与が囁かれることが多い。だが、実は台湾系の「悪い人」が関与するケースもかなり多くある。

たとえば昨年5月にカンボジアのポイペトの園区で、日本人の詐欺従事者29人が現地当局に拘束される事件が起きたが、この園区の経営者は台湾の高雄から来たマフィアだったとされている。なにより同じ中国語を使う国なので、台湾には日本よりはるかに多くの園区の情報が入ってくる。



というわけで、台湾の黒幇(ヘイバン)（マフィア）界隈に通じた人に、引き続き事情を聞いてみることにした。すなわちコーラ兄貴（可樂哥(クウラーガー)）こと王元兆(ワンユエンヂャオ)。台湾最大の黒幇・竹聯幇の元構成員で、現在はカタギの手品師になっている男である。（全3回の2回目／つづきを読む）

最初は“ベンツ当選詐欺”から始まった

――ミャンマーやカンボジアの園区の事情は、いつから知りました?

コーラ兄貴（以下、コーラ） 数年前からだなあ。っていうのも、俺はすでに悪事や組織からは離れてるわけだが、昔の馴染みには裏稼業を続けてるヤツも多いんだ。あいつらがミャンマーやカンボジアから戻ってくると、ずいぶんイケてる服を着ていい時計をはめてる。「景気よさそうじゃねえか」とか聞くと、勝手にドヤ顔で自慢するわけだよ。園区で儲けたぜ、って。

――そもそも、電話を使った特殊詐欺は、実は台湾のアウトローが発明したものですよね。ここ台中に拠点を置く黒幇がはじめたと聞きますが……。

コーラ その通りだ。実は発祥は台湾で、十数年前に始まったんだ。当初は「懸賞でベンツが当たりました」みたいな電話詐欺だったな。で、当選通知を送り、実際にベンツっぽい鍵を渡して信用させる。ターゲットが喜んで話を進めだすと、「ベンツはタダだけど、車両の価値の15％の贈与税が必要です」と言われるわけだ。

ここでカネを払うと、今度は「弁護士の公証費用が8万元必要で……」みたいなノリでむしり取られていく。これが最初期の手法だ。その後、これは儲かるってことで参入者が増えて、投資詐欺とかロマンス詐欺、仮想通貨を使った詐欺なんかに変わり、被害額も爆増した。

特殊詐欺が海外拠点に移ったワケ

――そういう経緯なんですね。台湾発祥の詐欺が、なぜ海外拠点に移ったんでしょう？

コーラ 台湾は狭いし、警察が多い。なので検挙率が高い。サイバー警察も、発信源の特定なんかをちゃんとやるわけだよ。

――とすると、「ちゃんとやらない国」で詐欺をやったほうが稼げる。

コーラ うん。で、最初の拠点は中国大陸だったんだ。そこで現地の従業員を使うわけだけど、中国人は模倣が上手いだろ？ だから、ボスが稼ぐのを見た下っ端が速攻でそれを真似て、自分もやってやれと独立する。特殊詐欺が中国に伝わったのはこういう事情だ。

ただ、やがて中国の公安も取り締まりをはじめる。中国で詐欺罪の刑罰はめちゃくちゃ重い……。結果、（台湾人＋中国人の特殊詐欺師は）東南アジアに移っていったわけだ。

――カンボジアは国の腐敗が深刻で、フン・セン上院議長を含む国家権力層と、園区の経営者たちが結びついて国ぐるみで特殊詐欺をやっていました。いっぽう、ミャンマーは軍閥が乱立している。軍閥に取り入るのは、国家に取り入るよりも簡単でしょう。

コーラ 軍閥の世界は単純だな。「俺のほうが人が多い、鉄砲が多い、だから俺の言うことがルールだ」という世界だから。あと、いまミャンマーで詐欺拠点の園区になってる場所は、中国が一帯一路（※）で建設した工業団地が多いんだ。しかし、コロナとかいろいろあって政策が変わって、中国が撤退。空き家を軍閥が占領した。

でも、軍人は戦争はできても経営はできねえだろ？ だから、（中国系のアウトローにハコを貸して）詐欺園区にしたんだ。軍閥の連中は、どこの国の人間が詐欺をやりに来ても、上前をはねられるのでウェルカムだ。園区の管理は軍閥がやる。そこに入居する詐欺会社からアガリを徴収するって構図だな。

※注：一帯一路…習近平政権が2014年に提唱した国際戦略。ミャンマーではコロナや内戦の前に、中国なりの国際貢献政策のもとで工場団地が建設されていた。

連中が最も怖がってるのは「スイカ切り」

――台湾の黒幇は園区の仕事に関係していますか？

コーラ 部分的にな。というのも、黒幇は詐欺集団そのものとは違うわけなんだよ。

――どういうことです？

コーラ 詐欺グループの多くは、本来は裏社会の住人じゃない。実はビジネスマンや一般の若者だ。だから、連中が最も怖がってるのが「黒吃黒(ヘイチーヘイ)」、つまり他の犯罪者からカネを奪われることだ。俺たち（＝黒幇）の側では「スイカ切り」って呼んでるやつだな。がっつり稼いでる詐欺グループを見つけてきて、脅してカネを奪う。自分で詐欺をやるよりラクなわけだ。

詐欺グループとしては、保護が必要になる。だから、黒幇と条件を話し合って提携（＝みかじめ料を払って組織を防衛）する。詐欺師と黒幇は本来は別のもんだが、こうして関係ができるわけだ。

――私が過去に取材した感じだと、ミャンマーよりもカンボジアの園区のほうが台湾系の影が目立つ気がしました。

コーラ 理由はいろいろあるけどな。たとえば竹聯幇だと、組織の創設者である陳啓禮(チェンチィリィ)さん（※）がカンボジアに長く滞在していた。そりゃあ、いろんな人が現地にいろいろと友達がいるわな。いっぽうミャンマーについては、竹聯幇は組織的には関与してないが、白狼(バイラン)さん（※）はあっちの園区にずいぶん顔が効くみたいだな。

※注：陳啓禮（1943〜2007）：竹聯幇を創設した大親分。国民党独裁時代の1984年に中華民国情報部と協力し、サンフランシスコで作家の江南(ジャンナン)を暗殺。事件後、台湾での投獄と恩赦を経て1996年にカンボジアのプノンペンに移住、シハヌーク国王と昵懇の関係を築いた。ゆえに竹聯幇は当時からカンボジアの闇社会に地盤がある。

※注：白狼（1948〜）：本名、張安楽。竹聯幇の現役主要幹部にして長老。宮崎学が執筆した伝記『白狼伝』で日本でも有名な伝説のインテリ中華マフィア。外省人で中国共産党との関係が深く、人民共和国主導の中台統一を訴える中華統一促進党の党首としても有名。

