ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル代表の堀島行真（トヨタ自動車）が１９日、羽田空港に帰国。父親として今大会を振り返り、新たな決意を語った。

今大会はモーグルで２大会連続の銅メダル、新種目のデュアルモーグルでは銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪後には同種目の元日本代表・輝紗良さん（旧姓住吉）と結婚。その後は第１子の女の子も生まれた。

２４年から拠点としているノルウェーから、妻と幼い娘を連れて３人で臨んだ今大会は「（移動中に）娘に関しては初の車酔いを経験して、僕が隣でケアをしていた」と子育ての中で新たな経験もあった。

将来、大きくなった娘に２つのメダルをどう伝えたいかと問われると「イタリアの地はやはりそう簡単には行けないところだと思う」と難しさも感じたからこそ「（現地までの）道中の会話や、（今大会までの）一つひとつの遠征で、いろいろなことを経験していってもらっているので、そういう経験はいろいろな形で伝えていきたい」。大舞台での自身の活躍以上に、五輪までの過程に強い思いを抱いていた。

さらに「次の４年後は３位の父親よりも、２位の父親よりも、１番の父親が良いなと思う。子供や妻含めて、『１番の人が近くにいる』と思ってもらえるような結果を今後は目指していきたい」と父としての覚悟を見せた。