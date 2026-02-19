〈「最初は“ベンツ当選詐欺”から始まった」元中華マフィアの男が暴露…日本人の知らない『東南アジア特殊詐欺』の裏歴史《日本人29人が拘束された事案も》〉から続く

東南アジアで暗躍する中華系（台湾を含む）の特殊詐欺拠点・園区。その背景を、台湾最大の黒幇(ヘイバン)（マフィア）の元構成員だった「コーラ兄貴」（可樂哥(クウラーガー)、王元兆(ワンユエンヂャオ)）に尋ねてきた。

後編では、昨年10月にアメリカをはじめとする各国から園区関与を理由とする国際制裁を受けた、カンボジアの最大級の中国系財閥・太子集団(タイヅジィトゥアン)（プリンス・グループ）について尋ねていく。さらに、日本人の詐欺従事者たちを“救出”した際の驚愕エピソードも--。（全3回の3回目／最初から読む）

台湾の関連会社にも捜索が入ったが…

――太子集団は、園区を運営しながら中国共産党の特権層のマネロンに携わっていたとされます。本当なんでしょうか？

コーラ兄貴（以下、コーラ） 業界では公然の秘密、という感じだな。もっとも、実態は外からはわからん。みんな、よそのシノギを深く詮索したり邪魔したりしねえからな。ただ、太子集団は台湾にもたくさん拠点があったんだけど、台湾ではビジネスはビジネス、黒幇は黒幇と分かれる。黒幇とまったく無関係と言えばウソになるが、連中はひとまずビジネス寄りの存在って認識だ。



――昨年の国際制裁の際、台湾で太子集団の関連会社多数が捜索され、約45億台湾ドル（約220億円）が没収されました。その際、多くの人が当局に逮捕されましたが、すぐに釈放されています。あれはかなり不自然だった気がするんですが……。

コーラ みんな唖然としてたな。俺もテレビを見ていて「釈放して証拠隠滅させるつもりかよ？」と思ったもの。表向きは保釈だが、裏には間違いなく、捜査当局とか司法関係とかとパイプがある。台湾も社会がキレイになったようでいて、なんだかんだで、そういうつながりはあるもんなんだ。

――太子集団の関連会社は、台湾法人の傘下のものをふくめて日本国内でも数社が確認されています。また、同社の内部に近いスジに聞いた話では日本国内でもマネロン事業をかなり大規模にやっていたらしいですが、なかなか表沙汰にはなりませんね。

コーラ 仮想通貨や資金洗浄の関連では、台湾にもいろいろある。たとえば台中にある某マネロングループの自社オフィスビルは、監視カメラだらけでセキュリティがめちゃくちゃ厳しい。従業員は地下から直接自動車で内部に入る。警察の臨検が来ても、上階に上がってくるまでに証拠を隠滅できる。従業員は別のエレベーターで地下に降りて車で逃げられる。絶対に捕まらねえな、ありゃ。

人を信じやすい日本人はハメられる

――園区のなかの会社（個々の詐欺グループ）には、日本人をハメることを目的にしたグループもあります。

コーラ 園区で働く日本人は2種類いる。1つは志願して行っている幹部クラス。日本側の黒社会（＝暴力団や半グレ）が頭の切れるヤツを選んで送る。もう1つは騙されて連れて行かれた連中で、電話の掛け子や入力作業をやってる。これは金に困っているヤツがリクルートされるパターンだ。

――日本側での求人には、台湾や中国の裏社会とつながりがある日本側の暴力団や半グレがからんでいると聞きました。

コーラ いま、園区側が一番稼ぎやすいのは欧米と日本市場だ。最近の台湾では、特殊詐欺防止の啓蒙活動が進んで台湾人は騙されにくくなってるが、日本人は人を信じやすい。園区が日本部門をやるには日本人が必要だから、当然、日本側の友人（＝暴力団や半グレ）に頼んで人を送ってもらうよな。

5人の日本人を助けたコーラ兄貴

――特殊詐欺拠点は台湾国内にもあります。前に、ここに騙されて連れてこられた5人の日本人を助けたそうですね？

コーラ ああ。拠点は台湾の花蓮にあった。日本人を観光名目で入国させてそのまま監禁、日本へ詐欺電話をかけさせたり、PCでロマンス詐欺をさせたりしていたやつらだ。だが、監禁された一人がもともと闇社会（おそらく暴力団）と絡みがあったらしく、自分たちの親分に助けを求めた。その親分が台湾側に救援を依頼してきたから、俺が動くことになった。

で、俺は台湾の詐欺集団の窓口役を騙くらかしてな。連中の花蓮の拠点に行って、ドアを開けさせたんだ。日本人5人は無事。それで、詐欺集団側に釈放するよう言った。しかし、日本に帰ったのは4人だけだった。

――なぜ1人は戻らなかったんです？ まさか殺され……。

コーラ いや。そいつは自分の意志で組織に残った。詐欺が向いてたらしく、天職を見つけたからと「ここにいさせてください！」とか言うんだよ。まあ、そんなヤツ連れて帰っても仕方ねえよな。でも、残る4人は走って逃げてきた。ずっと「ありがとうございます」と言ってたよ。

――こういう救出って、謝礼をいくらくらいもらうんです？ ミャンマーの園区だと、釈放してもらう身代金の相場は2万ドルくらいと聞いていますが、台湾国内だともっと高い？

コーラ いや、メシおごってもらっただけだ。俺はカタギだし、友達の頼みだし。ちょっとはいいことやりたいじゃないか。

「こっちを逆恨み」「助ける気にもならねえ」

――過去、ミャンマーの園区の関係者数十人からも救援依頼の連絡をもらったと、出演したYouTube番組で言ってましたよね。

コーラ ああ。だが、数人は助けたんだけど、あとは話は聞くけど無視してる。だって、あいつらマジひでえんだよ。残された家族の依頼で助け出したのに、本人は台湾で食っていけなくて、また園区に戻って行くとか。あと、助ける際に俺が費用を立て替えたのに、それすら返さない。で、こっちを逆恨み。園区に行ってる時点でダメな連中なんだよ。そんなヤツら、助ける気にもならねえ。

――よく聞く話ですね。表向きは騙された被害者だとされていても、そもそも異常な高給で海外の仕事に行った人、という時点でヤバい。むしろ家族が気の毒というか。

コーラ そうだよ。しかもあいつら、救出された直後はしおらしくしてるんだが、台湾に帰ってしばらく経つと、自分の経歴をドヤりはじめる。もし俺がその立場だったら、恥ずかしくてそんなことできねえよ。ほんと、理解不能なヤツらだ。

特殊詐欺拠点が消える日は来るのか

園区は昨年末から、ミャンマーでは軍閥や国軍の攻撃を受け、カンボジアでもタイ軍の攻撃や国際圧力の高まりによって多数が閉鎖に追い込まれるなど、やや勢いを失いつつある。

だが、「詐欺は麻薬より儲かる」とは私が以前に園区の関係者から聞いた話だ。ミャンマーやカンボジアが不便になれば、別の国に拠点を移すまで。最近はマレーシアやスリランカに拠点を置くのが、特殊詐欺界隈ではアツいらしい。

中国と台湾は表向きは対立しているが、アウトローの世界では密接に結びつき、国境をこえた中華暗黒世界を担っている。今後もその実態を追い続けていきたいところである。

（安田 峰俊）