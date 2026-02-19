丸山桂里奈、人気キャラクターズラリ「好きなもの集めて貼ってる」シール帳公開「キラキラで可愛い」「懐かしいのがいっぱい」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が、2月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開した。
【写真】“6.1kg減”話題の42歳元なでしこ「懐かしいのがいっぱい」人気キャラクターだらけの流行りのシール帳
丸山は「好きなもの集めて貼ってる」「どんどんシール帳が増えていく」とつづり、シール帳の一部を投稿。電子ゲーム「たまごっち」のまめっちやおやじっち、ファンシー文具メーカーによる人気キャラクター「しずくちゃん」、アニメ「パワーパフガールズ」など様々なキャラクターのぷっくりした立体シールが丁寧に貼られており、「たまごっちは やはり可愛い」「しずくちゃんも好き」と記していた。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「キラキラで可愛い」「シュールさもあって素敵」「懐かしいのがいっぱい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

