「タイプロ」加賀谷桜汰、コスメブランドのアンバサダー就任 自然体な美しさ際立つキービジュアル公開
【モデルプレス＝2026/02/19】オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に出演していた加賀谷桜汰が、マツキヨココカラ PB「nake（ネイク）」ブランドアンバサダーに就任した。
加賀谷の起用理由について、同社は「『nake』は、性別や年代にとらわれず、すっぴんに満足できていないすべての方を対象に、“理想のすっぴん”に近づける『ととのえメイク』を提案しています。ナチュラルでありながらも芯のある美しさを持ち、ジェンダーの枠を超えた魅力を放つ加賀谷さんは、ブランドの価値観を体現する存在として、今回アンバサダーに起用しました」とコメント。加賀谷は「これからアンバサダーとして、楽しみながら『nake』の魅力をたくさんの方に届けていけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします！」と意気込んでいる。
◆加賀谷桜汰、ブランドアンバサダー就任
ブランドアンバサダーに就任にあわせて、自然体な美しさが際立つキービジュアルが2月19日より公開された。今後も加賀谷によるブランド限定ビジュアルを店頭・SNS・マツキヨココカラ公式サイト等で順次展開していくほか、様々な活動を一緒に取り組んでいくという。
◆加賀谷桜汰、初の広告撮影
今回のキービジュアルは、「休日の昼間のリラックスタイムを一緒に過ごす、おうちデート」をテーマに撮影。透明感、抜け感、リラックス感をイメージしたセットの中、笑顔を見せながら和やかな雰囲気で現場入りした加賀谷。初めての広告撮影ということもあり、撮影序盤はやや緊張した様子も見られたが、カットを重ねるごとにリラックスした自然な表情に。ポーズを試行錯誤されている様子も印象的だったという。ナチュラルさの中にも凛とした美しさが際立つビジュアルは、まさに「nake」の世界観を体現した仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
◆加賀谷桜汰アンバサダー就任コメント
この度、nakeのアンバサダーに就任することを大変光栄に思います。私自身がメイクをする際は、どれだけ自然な印象を相手に与えられるかということをモットーにしていました。それはまさにnakeによって実現できる”ととのえメイク”そのものであり、僕にとってはベストな存在だなと感じております。メイク感なく自分の理想の状態になれることは、男女ともに大きな自信につながると思うので、ぜひ手に取って使って欲しいです！これからアンバサダーとして、楽しみながら「nake」の魅力をたくさんの方に届けていけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします！
◆加賀谷桜汰プロフィール
2004年5月7日生まれ。北海道在住の現役大学生。特技はヌンチャク。2023年、「第36回ジュノンボーイコンテスト」に出場しベスト30に選出される。2024年には、アイドルグループtimelesz（旧名・Sexy Zone）の追加メンバーを決定するオーディション企画「timelesz project」にて3次審査に進出。現在は、現役大学生として学業と両立しながら、日々レッスンに励んでいる。
