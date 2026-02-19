『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』が『劇場版スポンジ・ボブ』と同時上映決定 タートルズ4人が登場する予告編も解禁に
短編アニメ映画『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』が、4月1日公開のアニメ映画『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』と同時上映されることが決まり、予告編が解禁となった。
【動画】『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』予告映像
『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』は、カワバンガなカメ4人組が主役の短編。タートルズ自慢の忍術とアクションがさく裂する、笑いと興奮に満ちたパニック・アドベンチャーだ。
予告編は、クリスマスシーズンに華やぐ街で、師匠であり父でもあるスプリンターへのプレゼント選びに頭を悩ませているタートルズ4人のシーンから始まる。「チャットGPTに聞いてみよう！」と現代っ子らしい会話を弾ませていたところ、とんでもない事件が発生。なんと、彼らを勝手にモデルにした、お世辞にも似ているとは言えない低クオリティーなおもちゃが発売されていたのだ。「これでもうけているやつがいるなんて！」と激オコの4人は、黒幕の真相を暴くべくおもちゃ工場への突撃を決意するー。
また、『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』ムビチケ前売券（カード）が、2月20日に発売されることも決まった。劇場限定特典として「大人用！ビッグなスポンジ・ボブメモ帳」がついてくる。メモ帳を広げるとスポンジ・ボブが人魚になるという、普段とは違う劇場版ならではのデザインに仕上がっている（数量限定）。
『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』は、4月1日より公開。
【動画】『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』予告映像
『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』は、カワバンガなカメ4人組が主役の短編。タートルズ自慢の忍術とアクションがさく裂する、笑いと興奮に満ちたパニック・アドベンチャーだ。
また、『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』ムビチケ前売券（カード）が、2月20日に発売されることも決まった。劇場限定特典として「大人用！ビッグなスポンジ・ボブメモ帳」がついてくる。メモ帳を広げるとスポンジ・ボブが人魚になるという、普段とは違う劇場版ならではのデザインに仕上がっている（数量限定）。
『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』は、4月1日より公開。