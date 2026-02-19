高須クリニック院長・高須克弥氏の個人名義として初の所有馬のタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モアスピリット）が２１日の東京２Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１４００メートル）でデビュー２連勝を目指す。今回は三浦皇成騎手との初コンビで挑む。

昨年９月２０日の阪神・ダート１２００メートルで１番人気に応えてデビュー勝ち。レース後、藤原調教師は「素晴らしい。すべてがパーフェクト。高須オーナーの名前が効いているね」と称賛していた。

その後は放牧に出して成長を促し、態勢を整えてきた。１８日には栗東・坂路で和田陽希騎手が騎乗して５４秒０―１２秒６。トレジャーストーン（３歳未勝利）を相手に首差遅れたが、５馬身追走してのもの。馬なりで最後まで力強く伸びていた。

田代助手は「リフレッシュ放牧明け。初戦は勝ち方に余裕があった。ガンガン行かなくても競馬はできる。ムキになって走る感じでもない。スピードに乗ればコントロールが利くタイプ。初めての遠征、左回り、昇級でも楽しみ」と期待。初戦から２００メートルの距離延長となるが、スピード任せに突き進むタイプではなく、陣営は対応可能とみている。