AFCが公式発表

アジアサッカー連盟（AFC）は2月19日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）2025-26シーズンのリーグステージ全日程が終了し、ラウンド16に進出する東西各8クラブ、計16チームが出揃ったと発表した。

日本勢は、東地区のリーグステージを首位で通過したFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の3クラブすべてが突破を決めた。決勝トーナメント1回戦では、大会初出場の町田が、韓国の蔚山HD FCを得失点差で上回って勝ち上がった江原FC（韓国）と対戦。神戸はFCソウル（韓国）と、広島はジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）とそれぞれ激突する。

西地区では、無敗の勝ち点22で首位通過したアル・ヒラル（サウジアラビア）がアル・サッド（カタール）と対戦。昨季王者のアル・アハリ（サウジアラビア）はアル・ドゥハイル（カタール）との顔合わせが決まった。そのほか、トラクターFC（イラン）対シャバブ・アル・アハリ（UAE）、アル・ワフダ（UAE）対アル・イティハド（サウジアラビア）の対戦が行われる。

ラウンド16の第1戦は3月2日から4日、第2戦はその1週間後に開催される。3月25日に準々決勝以降の組み合わせ抽選会が行われ、4月16日から25日にかけてサウジアラビアのジェッダで集中開催されるファイナルでアジア王者が決定する。（FOOTBALL ZONE編集部）