18日、静岡･伊豆市で発生した山林火災は、隣接する建物などを焼き、約11時間後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。



（カメラマン）

「山の上が赤く染まり火の粉が舞う様子が見えます」



警察と消防によりますと、18日午後4時過ぎ、伊豆市熊坂で通行人から「白い煙と炎が見える」と消防に通報がありました。この火事により近くの公民館には一時、50人ほどが自主的に避難しました。





（避難した人 ）「どこかで火事かなと思ったけど熊坂だとは思ってなかった。慌てちゃって」（避難した人 ）「警察官が来て『すぐに避難してください』と言うから何も持たずにスリッパのままで来た」消防によりますと、消防車11台が出動し消火活動を行いましたが、火は、隣接する建物に燃え移りほぼ全焼しました。燃えた建物は、現在、使用されていない宿泊施設とみられていて、この火事によるけが人はいませんでした。火は、発生から約11時間後の19日午前3時前に消し止められています。警察と消防は午前から実況見分を行い出火原因などを調べています。