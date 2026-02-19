ミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの活躍を通じて、日本フィギュアスケート勢に注目が集まっています。

そこで、過去に「文藝春秋」に掲載されたレジェンド選手の肉声記事から、一部を抜粋して紹介します。今回は、プロフィギュアスケーターの安藤美姫さんが胸中を語った記事です（掲載：「文藝春秋」2013年10月号、取材・構成：青嶋ひろの）。

昨年（2012年）秋から今年の春にかけてしばらくはアイスショーにも出ず、もちろん試合にも出ず……。スケート界から一旦、大きく距離を置くという経験をしました。

その時とても嬉しかったのは、まわりの人たちが自分のことをどれだけ思っていてくれるかが良く分かったこと。家族や関係者の方だけでなく、「試合で見られないと、美姫ちゃんの存在って大きかったんだなって、よく分かる」なんて、フェイスブックでつぶやいてくれる人もいました。それはやっぱり嬉しかったですね。2年も試合に出ていない私なんかをずっと待ってくれる人もいるんだな……って。そんな声を聞くと、結果がどうなるのか、オリンピックに行けるかどうかはともかく、もう一度試合で頑張ってみようかな、って素直に思えたんです。

そんな思いがあったから、久しぶりのアイスショー、「アート・オン・アイス」（6月初旬、復帰後初のショー）でジャンプを入れられなかったときは、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。出産を終えて、5月に練習は始めたけれど、軽い故障をして腰が痛かったこともあり、なかなかジャンプが跳べなかった。

あの頃は、ショーの練習を見に来る関係者の方の視線がすごく気になりました。「美姫、何にも跳べないじゃん！」「何やってんの、ダメじゃない？」……そんな声が聞こえたわけではないけれど（笑）、9カ月ぶりのショー、3年ぶりの競技シーズンとなると、みんなの視線が突き刺さってくる気がして心細かったんです。ちゃんとスケートをしなくちゃ、見た目も太ってる、って言われないようにしなくちゃ、っていろいろなことに神経を使ってしまいました。

半年ぶりにたくさんのお客さんの前で滑ることも……恐かったです。まだおなかも胸もぽよぽよだったし、体型を絞ることも大変な時期。会場に来ている方、みんながみんな、自分を応援してくれるわけじゃないことも、分かっています。私のファンではない人から見たら、「なんで安藤はジャンプを入れないんだ？」という思いを抱くのが当然でしょうし、そんな声はいやでも耳に入ります。

「今の自分が、果たしてお客さんに受け入れてもらえるのかな？」そう思った時は心底怖かったし、不安でした。それでも、『アメージング・グレース』『ボレロ』をバックに、あの時の自分のレベルでできる精一杯の表現をその2曲でお見せしました。

リンクの上の私に、「お帰り！」って声をかけてくれた人がいました。「ジャンプがなくても、感動したよ」って、滑った後に言ってくれた方もいました。ジャンプ無しで2曲も滑ること、実はけっこう大変なんですが、そんな方たちの声のおかげですごく大きく励まされたんです。

「ジャンプって、こんなに大変なことだったんだな」

でも、いつまでも「ジャンプ無しでもOK」なんて、甘えているわけにはいきません。少しでも前に進んでいるところを見せなければ！ 2度目のショー（6月下旬、「ドリーム・オン・アイス」）では、「絶対ジャンプを入れる！」と自分への目標を立てました。

だからアート・オン・アイスからドリーム・オン・アイスまでの3週間は本当にきつかったし、死に物狂い。一番得意なトリプルサルコウと、もう一種類、トリプルトウループまでは跳びたい、と思っていたけれど、そんな簡単なものではなくて……。どうしてこんなに跳べないの？ って、さすがに悩みましたね。ああ、フィギュアスケートのジャンプって、こんなに大変なことだったんだな、と。跳べない日が続くと、どうしようもない、やるせない気持ちにもなっていきます。

そんなふうに毎日もがいて……初めてトリプルサルコウをショーで跳べた日！ 嬉しかったです。もう、泣きそうになったもん！

（安藤 美姫／文藝春秋 2013年10月号）