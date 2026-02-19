〈《安藤美姫が語る》「もう、泣きそうになったもん！」跳べない日々から華麗なジャンプを遂げた瞬間【レジェンドたちの肉声】〉から続く

ミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの活躍を通じて、日本フィギュアスケート勢に注目が集まっています。

【画像】安藤美姫さんは世界選手権を2度制覇（写真は2011年の世界選手権エキシビション）

そこで、過去に「文藝春秋」に掲載されたレジェンド選手の肉声記事から、一部を抜粋して紹介します。今回は、プロフィギュアスケーターの安藤美姫さんが胸中を語った記事です（掲載：「文藝春秋」2013年10月号、取材・構成：青嶋ひろの）。

◆◆◆

荒川静香さんの言葉

スケーター仲間では、一番多くのことを学ばせてもらってきて、とても信頼できるのは、荒川静香さん。小さな時からずっと私の面倒を見てくれて、ほんとうに頼りになる、お姉さんみたいな人です。ちょっと連絡を取らない時期があったとしても、振り返ればトリノ五輪のころも、今年、ジャンプで苦しんでいた時期も、節目節目で彼女はいてくれた。そばにいてくれて、助けてくれて、スケートのこともプライベートのことも話を聞いてくれて、そしていつでも、「普通」に接してくれる。



公式競技を2013年に引退した安藤美姫さんは、ミラノ冬季五輪で解説者として活躍 ©文藝春秋

荒川さんはいつも、ちょっとしたキーワード、私の心にキーとして残るようなことを言ってくれます。「とにかく悔いを残すな」とか、「美姫の人生なんだから、美姫自身が決めなさい」とか……。今シーズンも「最後に決めるのは美姫自身だよ。でも、時間が解決してくれることもあるし、今、そんなに悩みすぎなくたっていい。きっといろいろなことが起こるよ。今までだって、たくさんのことがあったでしょう？ でも、今になってみれば笑える出来事だって、思い出してみると多いよね」なんていうふうに。彼女もきっと、そんなふうに生きてきたんでしょうね。

そう、私のスケート人生。シーズン前の今の時点でも、私はアマチュア選手として、もうやり残したことは何も無い、と思っています。10―11年シーズン、震災直後の世界選手権で2度目の優勝ができた年。フリーの後半、一番疲れている2分間で5つのジャンプを跳ぶという、誰もやったことのないチャレンジを達成することができました。

その結果、優勝したことももちろん嬉しかったけれど、それ以上にあの1年は、自分の決めた目標に向かって、一日一日の過ごし方、一つ一つの試合への調整の仕方、戦い方、自分との向き合い方、みんなに見せることができた演技……すべてに納得ができたんです。本当に自分が描いたとおりの1年。ああ、自分の納得のいく現役選手の姿は、これだったのか、って……あの時は思うことができたんです。

スケーターとしての義務

よくインタビューの時に聞かれて、困っていた質問、「安藤さんはどんな選手になりたいですか？」―― 自分でも出せなかったその答えがやっと見つかった、そう思えるような1年。そんなシーズンを、私はもう3シーズン前に送れているんです。

だから私は、選手としてはすべてをやり遂げました。あと残されたこの一シーズン――ただただ、応援してくれる方に「ありがとう」のメッセージを送るためだけに、滑ります。

もちろんこれまで跳べていたジャンプは、ルッツも3回転―3回転も、ちゃんと取り戻して、試合でも跳びたい。やっぱり今までできていたはずの技術は、試合に出るからには、スケーターとして取り戻さなければいけない。その責任があると思っています。それはジャンパーとしてのプライドではなく、選手としての義務。試合に出るのならば変なことはしたくないし、変なものを見せてはいけない、その責任があると思うから。

五輪に出ることは……五輪シーズンですから、たぶんそれが一番大きな話題になりますよね。でもやっぱり私にとっての五輪は、きちんと戦えたときに贈られるごほうびなのかな、そんな思いは変わりません。五輪に出たい気持ちがいちばん、ではなく、今年のすべての一試合一試合を、ちゃんとこなしていきたい。

やっぱり私は、今この瞬間を大切に生きていきたいんです。

（安藤 美姫／文藝春秋 2013年10月号）