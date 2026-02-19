えなこ、10周年記念号で圧巻グラビア 『ヤンジャン』袋とじにデジタル版限定だったセクシー衣装収録
コスプレイヤーのえなこが、19日発売の『週刊ヤングジャンプ』12号（集英社）の表紙、巻頭グラビア、特別付録袋とじに登場する。えなこにとって、10年前の同誌でのグラビアデビューから現在に至るまでの活動を記念する特別な号となる。
【写真】ヤンジャンで最強グラビアを披露したえなこ
最新写真集『エピローグ』が紙とデジタルの累計で5万部を超える大ヒットを記録する中、今回は、10年目にして過去最高にエモーショナルでノスタルジックな姿を披露。特別付録の袋とじには、デジタル版でしか見られなかったセクシー衣装や水着カットが収録されている。
センターグラビアにはいくみ、巻末グラビアには南みゆかが登場する。
