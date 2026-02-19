コーヒー好き女優が新宿のコーヒー専門店でエクレアに合うコーヒー豆探し　ペアリングの妙に感激

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第32回目の今回は、いつもと趣向を変えて、カフェでなくコーヒー専門店へ。大野さんの「エクレア」のアンサーに答えるべくコーヒー豆をゲット。おうちで淹れて、フードペアリングの妙を再確認したようです。

はじめて入るコーヒー専門店

とある週末の昼下がり、おうちでコーヒーを飲みながらこんなことを考えていました。

「今回の『おとなの週末Web』の記事、どうしよう。」

いや別にネタ切れとかそんなことないですよ。

ここで少しこのコラムを書く際の裏話をすると、いつもはいろんなカフェに行った際に記録として写真などを撮り、そのストックの中から記事に合うお店をチョイスしているのですが（原稿を仕上げるのがいつもギリギリでお馴染みの美山です。担当者のみなさま申し訳ありません）、今回は一旦その仕組みを壊して、先に行きたいお店を決めてしまって、その中から記事に合うコーヒーを見つけてみようかなと。

よし、そうと決まれば行くっきゃない。

ということでやってきました。

『新宿 ヤマモトコーヒー店』

カフェさんでこれをやると何が大変かというと、メニューが限られてくるんですね。

欲しかった味と出合えないかもしれないというちょっとした賭けもあるのですが、しかし『ヤマモトコーヒー店』さんはなんといってもコーヒーに関するものはなんでも揃っている！

つまり記事にできるものは絶対にあるという安心感（ある意味裏技を使っているような気がしてきました）。

そんな邪な気持ちは心の隅に仕舞い込み、行ってみましょう。

お店は新宿駅のすぐそばにあり、伊勢丹や家電量販店、映画館や数々の飲食店がひしめくお馴染みのエリア。

実は新宿区出身の私にとって何百回も通ったお馴染みの通りではあるのですが、入店するのはこれが初めてです。

新宿には流行りのカフェやチェーン店が数多く存在しますが老舗の喫茶も多く、ヤマモトコーヒー店さんも1946年創業の歴史あるコーヒー専門店。

入るのにちょっとドキドキします。

『新宿 ヤマモトコーヒー店』

今回は記事を書くという使命感も持っているので、店前で写真なんかも撮っちゃって、強い気持ちで入店に成功しました。

店の前でパチリ

入ってみると、店内の壁一面に敷き詰められたコーヒー器具たちにまず圧倒されます。ドリッパー、ミル、サイフォン、エスプレッソマシン、焙煎機のパーツ……。

壁一面に器具がギッシリ

初心者がまず手に入れたい手軽なものから、お店で使うようなより専門的な器具まで、コーヒー抽出に関するありとあらゆるものが勢揃い。

見たことのない器具もたくさんありました。

老舗喫茶のマスターにしか使いこなせなさそうな見た目が渋くてかっこいい。

コーヒー好きにとっては宝庫のようです。

私がコラボさせていただいているHARIOさんの器具もバッチリありました。さすがです。

じっくりと見入る美山さん

新宿という場所柄的にもお客さんは海外の方が多い印象です。「これを探してたんだ！」と興奮している観光客の方がいて、ほっこりしました。

専門器具が多いだけに初心者には難しいかと思いきや店員さんがしっかり説明してくださるので、ひとりで困ることもなさそう。

また入店する前から焙煎のいい香りがするなと思っていたら、店の奥に大きな焙煎機もありました。

ジャラジャラと豆たちがぶつかり合う音を聞き、そこから漂ういい香りを嗅ぎ、お気に入りの器具を使い過ごすおうちでのコーヒー時間を想像する……。

何時間でもいれる気がしてきます。

焙煎機でコーヒー豆を焙煎

さらに器具だけでなく、焙煎したい方向けに生豆も販売されていたり、もちろんショーケースには焙煎された豆も種類豊富に販売されています。

各地のコーヒー豆が揃う

エクレアに合うコーヒー豆を発見！

さあ、では今回の目的。

いとちゃんが紹介してくれたエクレアに合わせたコーヒー豆を選んで行きましょう。

コーヒー豆は壁にも！

手前のショーケースの他に、壁にも並ぶコーヒー豆たちとしばらく睨めっこ。

正直お店の方に「どれが合いますか？」と聞いた方がきっと確実ですが、ここは流石に自分の力で。ただ親切にコメントも書いてあったので、じっくり読みながら選んでいきます。

なんといっても価格がお手頃なのがすごい。100gでブレンド600円台〜、スペシャリティでも1000円台とはビックリです。

店長オススメの「トラジャ」。お高いイメージがありますが、こちらもお手頃価格。

インドネシアの「トラジャ」（100g 850円）

グアテマラの炭焼！？ 酸味が特徴的なグアテマラを炭焼きってどんな香りがするんだろう。飲み比べしたい……。いけないいけない、エクレアに合うものを探すんだった。

こんなに魅力的なものが多いと目移りが止まりません。

そんな中、見つけました。ピッタリなコメント。

「赤ワインのようなコクとフルーティーな香り。甘いお菓子やミルクアレンジにオススメ」

これだ。今回は「キブー」に決めました。

ルワンダの「キブー」（100g 780円）

せっかくなのでオススメの挽き方でお願いをし、中細挽きにしていただきました。

コーヒー豆の挽き方が選べる

さぁ、おうちに帰っていただきましょう。

コーヒーの変化がわかる。おうちでフードペアリング

せっかくなのでマイドリッパーで淹れてみます。

美山さんプロデュースのドリッパーで淹れます！

まずはひと口。

キブー、いただきます！

ワインのような渋さ、甘さ、コク。が順番に口の中で広がります。口当たりは軽くてまろやかなのに、しっかりコクも感じられる。思ったより純喫茶に出てきそうなコーヒーに仕上がりました。

なるほどなるほど。

確かにこれはアイスとか生クリームとかデザートにも合うしミルクを注いでも良さそうだ。

ということで、急遽ですがアイスを用意してみました。

急遽、登場。アイス！

合わせていただきます。

これは、すごい！

先ほど真っ先にきていたワインのような渋さが、アイスのミルクと混ざり合うことで不思議とフルーティな香りに大変身！

ミルクと溶け合い、コーヒーならではのローストの香りが残る。スイーツと合わせることで、コーヒーの存在も変化する。フードペアリングの真骨頂を再確認しました。

すごい……。

これは確実に、いとちゃんが紹介してくれたエクレアとも合うことでしょう。

みなさんもぜひおうちでフードペアリングをして、コーヒーが変化する瞬間を体験してみてくださいね。

【おまけ】バナナ苦手問題、その後

最後に、前回の私のバナナ苦手問題（笑）。

バナナそのものと、原型がないものでの好き嫌いの違いがなんなのか。

ひと言で言えば食感ですかね。

小さい頃から特に苦手な味というものはないのですが、食感にだけは厳しく、モサモサとしたものやぬちゃぬちゃしたものが苦手でした。

なのでバナナ味のものは別に嫌いではないのですが、バナナそのものはモサモサしているので苦手。

ということになります。

小さい頃から辛いもの酸っぱいもの苦いものも大好きだったのが、今のコーヒー好きにつながっているのかもしれません。

■『新宿 ヤマモトコーヒー店』

［住所］東京都新宿区新宿3-17-11

［電話番号］03-3352-5055

［営業時間］11時〜20時

［休み］原則元日のみ

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか新宿三丁目駅B8出口から徒歩2分、JR山手線ほか新宿駅西口から徒歩3分

［HP］https://www.yamamoto-coffee.co.jp/

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。

