「同一人物なん？」人気アイドル、すっぴん公開に「AIの加工を超えてる笑」「これがメイクの魔法」の声
SKE48の相川暖花さんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。すっぴんの顔を公開し「同一人物なん？」「AIの加工を超えてる笑」といった声が寄せられています。
【写真】SKE48・相川暖花のすっぴんに「同一人物なん？」の声
ファンからは「変わりすぎててえぐい」「どうしたらここまで可愛く変身できるの」「これがメイクの魔法」「同一人物なん？」「風呂キャン何日目ですか？www」「AIの加工を超えてる笑」「逆方向のあざとさ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「変わりすぎててえぐい」相川さんは「昨日ピンクの妖精だった」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がすっぴんの顔、2枚目がメイクをした顔です。ヘアアレンジや写真の加工もありますが、あまりの違いにまるで別人のように見えます。
「落ち武者すぎる」2025年12月2日の投稿でも、すっぴんの顔を公開した相川さん。LINEで誰かに自撮りショットを送ったようですが、相手は「落ち武者すぎる」とツッコミを入れています。ファンからは「んー、誰？www」「化粧ってほんと凄い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
