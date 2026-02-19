グローバル刃物メーカーの貝印は、国内家庭用包丁シェアNo.1ブランド（KSP−POS 2024年1〜12月から同社集計）「関孫六」から、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」をはじめとするオールステンレス仕様の上位モデルの調理小物シリーズ3種を、2月24日に、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど（店舗によって入荷日が前後する）で発売する。

全国の20代から50代の男女を対象におろし器やスライサー、千切り器に求める条件の調査を行ったところ（2021年貝印調べ 20〜50代男女 n＝718（おろし器）、530（スライサー、千切り器））、安全性や機能性はもちろん、手入れのしやすさを重視する声が大きいことが分かった。



「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」

今回新しく発売した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」「関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て」は、目立ての形状と配置の工夫によって、おろしやすさと洗いやすさを両立させた。食材を軽い力でスムーズにおろせるだけでなく、使用後は水で洗い流すだけで食材を洗い落とすことができ、ストレスフリーで使用できる。



「関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て」

同時に発売する「関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃」は、貝印No.1（同社調べ）の切れ味を誇るスライサーと、鋭い切れ味のクランク刃でスピーディーに調理できる千切りをセットにした商品。プレートは取り外して丸洗いできるため手入れがしやすく、さらに刃部を隠して収納できる設計を採用するなど、安全性にも配慮している。



「関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃」

また「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」は、日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」を受賞した。プレス成形による目立ては、水で洗い流すだけで食材が落ちる手入れ性と、その配列の工夫によって高い切削力を実現し、清潔性と堅牢性が高く永く使える点を評価された。

［小売価格］

関孫六オールステンレスおろし器極目立て：7700円

関孫六オールステンレス薬味おろし極目立て：3850円

関孫六オールステンレススライサー＆千切り極刃：6050円

（すべて税込）

［発売日］2月24日（火）

貝印＝https://www.kai-group.com