ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、2月26日から、“春の風物詩”「いちご杏仁」を期間限定で販売する。今年はファンの人々の要望に応えて、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」をベースティーとして4年ぶりに採用した。さらに、「いちご杏仁 キーホルダー」とドリンクがセットになった特別な「いちご杏仁満喫セット」の販売やオリジナルステッカーのプレゼント、そして隣り合わせると絵がつながる限定カップシールを用いたSNSキャンペーンなどスペシャルなコンテンツを通して、人々に春の幸せなひとときを届ける。

昨年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“春の風物詩”「いちご杏仁」は、2022年の初登場以来、多くの消費者に愛され続けて今年で5周年を迎える。記念すべきこの春、絶大なインパクトを残した初登場時にベースティーとして使用した「阿里山ウーロンティー」との組み合わせを復活。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリー、そこに華やかな阿里山ウーロンティーが重なり合い、心ほどけるおいしさが口の中いっぱいに広がる。

ラインアップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるミルクティー（ICED）、シャリっとなめらかなジェラッティー（FROZEN）とすっきり香ばしいアーモンドミルクティー（ICED）の3種類。今年は、「もっと大きなサイズで楽しみたい」という声に応えてLサイズも登場する。

大切なあの人と過ごす時間に、そして、頑張る自分へのごほうびに、いつでも、何度でも、ゴンチャが届ける「幸せな春のひととき」を堪能してほしい考え。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける考え。

こだわりポイントとしては、香り豊かないちごとコクのある杏仁豆腐が贅沢に一度に溶け合う、ゴンチャ自慢のトッピングになっている。ひと口ごとに、とろけるような口どけと、ぷるんとした幸せな食感が広がる。ベースはフルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティー。いちごの酸味と、杏仁のやさしい甘みを引き立てる。つぶつぶ果肉がたまらない、濃く、甘く、ほどよく酸味のあるソースが、まろやかないちご杏仁のアクセントになっている。混ぜるたび、ドリンクを春色に染めていく。



「いちご杏仁 ミルクティー」

「いちご杏仁 ミルクティー（ICED／M・L）」は、甘酸っぱいストロベリーソース、“とろぷる”食感のいちご杏仁、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを合わせた、見た目も味わいも華やかな春満開のミルクティー。今年は待望のLサイズも登場し、その幸せな余韻をより長く、たっぷりと楽しめる。



「いちご杏仁 ジェラッティー」

「いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN／M）」は、“とろぷる”のいちご杏仁と甘酸っぱいストロベリーソースが絡み合う、ひんやりなめらかなフローズンティー。甘くフルーティーな阿里山ウーロンティーが春の気分にぴったりだとか。シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁による食感と味わいのコントラストを楽しめる。



「いちご杏仁 アーモンドミルクティー 」

「いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED／M・L） 」は、まろやかないちご杏仁に相性ばつぐんのアーモンドミルクを組み合わせた、風味豊かなミルクティー。アーモンドミルクが合わさることで、よりすっきりと香ばしく、杏仁のコクと風味がいっそう豊かに広がる。阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさで、洗練された味わいを楽しめる。

「いちご杏仁 トッピング」は、“とろぷる”食感の杏仁豆腐と、甘酸っぱいストロベリーソースが合わさった、ゴンチャ自慢の人気トッピング。ミルクティーと組み合わせることでデザート感が一気にアップする。飲み進めるごとに変化する味わいも楽しんでほしいという。

［小売価格］

いちご杏仁 ミルクティー（ICED／M）：670円

いちご杏仁 ミルクティー（ICED／L）：760円

いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED／M）：720円

いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED／L）：810円

いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN ／M）：700円

いちご杏仁 トッピング：100円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp/