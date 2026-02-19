KOKUBO（小久保工業所）は、冷蔵庫内の野菜の仕切りや小分け収納に便利な不織布製の袋「野菜仕切りバッグ」S・M・Lを発売する。

冷蔵庫の野菜室や、常温のパントリー（食品保存庫）で野菜を保存するときに、袋がかさばって中身が分かりづらく、食べどきを逃してしまうことがある。そんな悩みを解決するのが「野菜仕切りバッグ」。ポリプロピレン製の不織布で、広げると四角い立体バッグになって自立する。オープンタイプで、野菜を手軽に出し入れできる。野菜の収納を“見える化”することで使いやすくなり、食品ロスを防げる。サイズはS・3枚入、M・2枚入、L・1枚入があり、いずれも深さは15cm。スペースや収納物に合わせて選べる。



左から：「野菜仕切りバッグ S 3枚入」「野菜仕切りバッグ M 2枚入」「野菜仕切りバッグ L 1枚入」

ポリプロピレン不織布の良いところは、軽くて扱いやすいところ。通気性がよく、野菜の呼吸を妨げない。耐久性があり、継続的に使用できる。汚れが気になったら、手軽に交換できる。柔軟性のある素材なので、サイズに多少の自由度がある。狭いスペースには少しすぼめて、大きめのものを入れるときは少し広げて置ける。使用時の音も出にくく、静かに使える。色はシンプルなグレー。見た目もスッキリ整う。使わないときはたたんでコンパクトに収納できる。冷蔵保存、常温保存に最適だとか。

［小売価格］

野菜仕切りバッグ S 3枚入：214円

野菜仕切りバッグ M 2枚入：209円

野菜仕切りバッグ L 1枚入：209円

（すべて税込）

［発売日］3月1日（日）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp