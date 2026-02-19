「ちいかわ」韓国オフィシャルショップの“オリジナル”ラインナップが公開 韓服まとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのぬいぐるみや雑貨など 27日にグランドオープン
人気キャラクター作品「ちいかわ」韓国オフィシャルショップの公式X（@chiikawashop_kr）が19日、同店で販売予定の韓国オリジナルグッズを含む商品ラインナップの一部を紹介した。
【写真】韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのぬいぐるみや雑貨など
投稿では、韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎの「韓国オリジナル韓服マスコット（3種）」のほか、同じ衣装の柄の「韓国オリジナルハードカバーノート（2種）」「韓国オリジナルピースステッカー（2種）」「韓国オリジナルフォトキーホルダー（2種）」「韓国オリジナルTシャツ（2種）」などの韓国オリジナルグッズを写真で公開。また日本ではおなじみのグッズの数々も合わせて紹介された。
同店は、今月27日にアイパークモール龍山店のリビングパーク 3F ドーパミン・ステーションにオープンする。
