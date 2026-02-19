元おニャン子・渡辺美奈代、模様替えした自宅を公開 シャンデリア輝くリビングに反響「とっても素敵なお家」「センス抜群」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が18日、自身のブログを更新。模様替えした自宅内部を公開した。
【写真】「毎日こんなキレイなお家に帰りたい」模様替えした渡辺美奈代の自宅内部
渡辺は「模様替えしたので久しぶりのルームツアー！」とつづり、シャンデリアが美しく輝くリビングの写真をアップ。「以前と比べるとリビングの様子もだいぶ変わりました！」と報告し、複数枚の写真で披露している。
「9年も住んでるから新鮮な気持ちになりたいなと思って変えてみました」と明かし、今回の模様替えでは、壁の色を「パープルグレー」に変えるなど細部までこだわったことを自身のYouTubeチャンネルで紹介していた。
コメント欄には「とっても素敵なお家ですね センス抜群」「収納上手」「整理整頓されてて、とても綺麗で素敵なお部屋」「さすが整理収納アドバイザー」「私も毎日こんなキレイなお家に帰りたい」などの声が多数寄せられている。
