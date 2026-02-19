

「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド（インテージ SRI＋（2024年4月〜2025年3月）コーヒー市場（容器：カップ）累計販売金額）「マウントレーニア」から、「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」を、3月3日に期間限定発売する。

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランド。「ミルクとコーヒーを中心とした幅広い飲用体験を通じて、一人ひとりの心の拠り所になること」を目指して、いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ＆ミルクの味わいや、リフレッシュ＆リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを人々に届けてきた。1993年2月の発売から33年目を迎えた昨年、累計売上本数が100億本（インテージ SRI＆インテージ SRI（2018年〜2021年）およびインテージ SRI＋（2021年〜2024年度）コーヒー市場（容器：カップ飲料）各年累計販売数量）を突破した。

「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」は、コーヒー鑑定士の資格を持つ当社の社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーに、ミルクを合わせ、アクセントで塩キャラメルを加えた、春の新作。やさしいミルクの甘みがコーヒーのほのかな苦みを包み込み、春の訪れを感じさせる香ばしい塩キャラメル風味が心地よいひとときを演出する。

まろやかな味わいに癒される、春限定の「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」をぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］190円（税別）

［発売日］3月3日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp