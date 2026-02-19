¡ÖÁ°¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼Èâ¸ò´¹µñÈÝ¡×¡¡ÀÖºä¤Î²ÐºÒ¡¢¼ÒÄ¹¤¬¶¡½Ò
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÁ°¼ÒÄ¹¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÈâ¤ò²¡¤·¸Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏL»ú·Á¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¡¢É×ÉØ¤Ï¼¼Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤ÏÁ°¼ÒÄ¹¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´Þ¤á·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¼«¿È¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2024Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤¿¤ê¡¢¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¹©»ö¶È¼Ô¤«¤é²¡¤·¸Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤µ¤ì¡¢Á°¼ÒÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¬¡ÖÌ©ÊÄÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤â¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬°ì»þÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£³°¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤ÎµÒ¤¬Èâ¤ò³«¤±¤Æ½õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ï19Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Á°¼ÒÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÀéÍÕ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤ÏºòÇ¯12·î15Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä6ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ÇÈ¯À¸¡£Àîºê»Ô¤ÎÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¤È¼«±Ä¶ÈÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¡£