2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が19日のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組への嫉妬心を持っていた時期があったと告白した。

高橋さんはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのテレビ解説を務め、同種目で日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうに対する「すごい！」8連発や「宇宙一！」といった率直な解説が大きな反響を呼んだ。

高橋さんはかつて木原とペアを結成し、14年ソチ五輪に出場。その後のりくりゅうの活躍には「少し嫉妬はありました」と、嫉妬心を持っていたことを明かし「ただ、北京五輪の前あたりからは、純粋に2人のペアに凄く感動したり、尊敬したりしていることに気づいて。自分が憧れていたペアスケートを今りくりゅうがやっているということに気づいて、気持ちを切り替えようとしたわけではなく、彼らの演技に魅了されて切り替えができました」と振り返った。

そして、りくりゅうの快挙により、フィギュアスケートペアへの注目度が高まっている現状を喜び、「自分がかなえたくてもかなえられなかった夢。まだ信じられないくらい。まだ夢の中にいます」と語っていた。