オーストリア最高峰のグロースグロックナー山/Joe Klamar/AFP/Getty Images

（CNN）オーストリア最高峰の山で交際相手の女性を凍死させたとして起訴された被告の裁判が、18日に始まる。この裁判は、登山者が同行者の安全に対して負う責任について重大な影響を及ぼす可能性がある。

地元メディアがトーマス・Pの名で取り上げる36歳の被告は、2025年1月19日未明、オーストリアのグロースグロックナー山で、共に登山していた33歳の交際相手の女性、ケルスティン・Gさんを置き去りにしたとして起訴されている。二人は山頂を目指す途中で困難に遭遇。被告は助けを求めようと一人でその場を離れていた。

被告は重過失致死罪で起訴されており、インスブルックの検察は、助けを求めるのが遅すぎたことや適切な装備を携行していなかったことなど、多くの過失を犯したと指摘している。検察は被告について、「山行の責任を負うガイド」だったと説明。交際相手とは異なり「既に高山登山の経験が非常に豊富で、登山の計画も自ら立てていた」と述べている。

被告は不正な行為について否定しており、交際相手の死は「悲劇的な事故」だと考えている。弁護士がそう述べた。弁護士によれば被告は「パートナーの死を深く悲しんで」おり、標高3798メートルの山における当時の状況を「絶望的」だったと話しているという。

あるツアー会社によれば、登山時に二人が使ったルートは国際山岳連盟（UIAA）の難易度判定で「かなり難しい」と評価されており、「非常に優れた体力」と「ある程度のロッククライミングの経験」が求められるという。

弁護士によると、二人は25年1月18日午前6時45分に出発し、午後1時30分に頂上手前の最終地点である「朝食スポット」に到着したという。

被告が検察宛てに出し、弁護士も共有する声明文の内容によれば、二人は頂上到達前に上記のスポットが「後戻りできない地点」であると認識しつつ、登り続けることで同意していたという。

しかしこの後、天候が悪化する。検察はケルスティン・Gさんが登山を続けられない状態になったため、被告は1月19日午前2時前後、ケルスティンさんを「無防備で疲労困憊（こんぱい）、低体温症」の状態で山頂から約50メートル下に置き去りにしたと述べている。ケルスティンさんはそこで凍死したという。

被告の救助要請については、双方の説明が食い違っている。

検察側は、被告が午後8時50分前後から山中で「事実上立ち往生していた」にもかかわらず、翌午前3時30分まで救急隊に通報しなかったと述べている。また午後10時50分前後に上空を飛行した警察ヘリコプターにも遭難信号を送らなかったとしている。

検察側によると、救助隊は何度か被告に連絡を試みたものの繋（つな）がらず、19日午前0時35分に最初の電話を受けた。この時の通話中に被告が急を要することを伝えていたかどうかは不明だという。

一方、被告側の弁護士によると、被告は携帯電話が「わずかに」振動しただけだったため、着信にすぐに気づくことができなかった。弁護士はインスブルック検察庁に対する被告の供述を引用し、被告が着信に気付いたのは容体の悪化した交際相手のためヘリコプターでの救助を手配しようと携帯電話を取り出したときだったと説明した。

弁護士によると、被告は午前0時35分の電話の際、できるだけ早く救助が必要だと伝えていたという。

しかし、検察側は通話内容は依然として「不明」であり、被告はその後携帯電話をサイレントモードに設定していたため、警察からの電話には出なかったと主張している。

検察側はまた、被告が午前2時前後に交際相手と別れる前に、風を避けられる場所を探してさらなる体温低下を防ぐ措置を怠ったとも主張する。この他、ビバーク（露営）用の装備や緊急用のブランケットも準備していなかったとしている。

被告側の弁護士によると、交際相手の遺体は19日午前10時前後、山岳救助隊によって発見された。

検察側は、被告が交際相手の登山経験の浅さと厳しい冬の気象条件を考慮に入れていなかったと述べている。当時の現地の強風や低温を踏まえれば、遅くとも「朝食スポット」に到着した時点で引き返すべきだったというのが検察側の見方だ。

一方の被告は、交際相手とは一緒に山行の計画を立てており、経験も装備も十分だという認識がどちらにもあったことを主張している。

今月初め、ドイツの新聞の取材に対し、亡くなった女性の母親は娘の交際相手に責任を負わせたくないと述べ、メディアやインターネット上で起こる被告への批判に反対する考えを示した。母親はこうした批判の声を「魔女狩り」と呼んでいる。また母親によれば、娘は日没後にハイキングに出かけることが多かったため、二人とも夜間用の装備はしていたとも述べた。

裁判はインスブルック地方裁判所で開廷する。