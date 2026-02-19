「今日好き」田中陽菜（ひなた）、ブラウンポイントカラー入り金髪ロング姿披露「一気に雰囲気変わる」「お姉さん感増した」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた田中陽菜が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングヘア姿を公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「一気に雰囲気変わる」ポイントカラー入り金髪ロング姿
田中は、表情の異なる4カットを1枚にまとめた写真を投稿。これまでの肩上ボブから金をベースにブラウンのポイントカラーを施した胸下まであるさらさらロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「最高に可愛い」「ロングも素敵」「別人級」「一気に雰囲気変わる」「お姉さん感増した」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、金髪ロング姿披露
◆田中陽菜の投稿に「別人級」の声
