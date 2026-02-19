BLACKPINKリサ、スリットコートから美脚スラリ「圧倒的な存在感」「次元の違う美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が、2月19日までに自身のInstagramを更新。ロングコート姿を公開した。
【写真】K-POP人気美女「次元の違う美しさ」スリットコートから圧巻美脚
リサは「Kith Women Spring 2026． Designed by me」「＃LISA×Kith」と添え、自身がデザインに携わったライフスタイルブランドのウィメンズラインの衣装を着用した写真を投稿。黒のミニ丈ボトムスにロングブーツを合わせ、レザーのロングコートを羽織ったスタイルを披露した。コートのフロント部分にデザインされたダブルジップを腰の高さまで開けたショットでは、スリットからスラリとした美しい脚がのぞいている。また、スパンコールの装飾が施されたミニワンピース姿や背中が大胆に開いた衣装姿なども載せている。
この投稿は「次元の違う美しさ」「お人形さんみたい」「圧倒的な存在感」「完璧なプロポーション」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リサ、スラリ美脚のぞくスリットコート姿披露
◆リサの投稿に「圧倒的な存在感」と反響
