元埼玉県警刑事が明かす「交通取り締まりの仕組み」なぜ警察は違反を追うのか？組織評価と事故抑止の知られざる背景

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が自身のYouTubeチャンネルで「【元刑事に質問】交通違反の取り締まりってノルマあるの？【身近な犯罪】」と題した動画を公開。世間でまことしやかに囁かれる交通取り締まりの「ノルマ」の存在について言及し、警察組織の内情と事故防止への強い信念を語った。



動画冒頭、佐々木氏はチャンネルスタッフが警察から「警告書」を受け取ったエピソードを紹介。青信号の点滅で横断歩道を渡りきれなかったという些細な違反であっても、事故につながる危険性があるとして、「今、交通ルールのモラルが欠けている」と警鐘を鳴らした。特に、電動自転車や歩行者が「青信号なら安全」と過信し、左右確認を怠る現状を「青信号を渡ることすら危険な時代」だと指摘した。



動画の中盤では、視聴者から寄せられた「取り締まりにノルマはあるのか？」という直球の質問に対し、「ノルマはないです！」と断言。給料やボーナスへの影響も否定した。一方で、「目標指数は無きゃおかしい」と持論を展開。その理由として「取り締まりがあるという認識を持たせないと、事故は減らない」という抑止力の観点と、「取り締まりをやる警察官とやらない警察官の評価は分けなきゃいけない」という組織運営上の必要性を挙げた。佐々木氏は「取り締まりをなくしたら絶対死亡事故は増える」と述べ、違反を見逃すことがモラルの低下やあおり運転の放置につながると強調した。



動画の終盤、交通事故遺族の会で顧問を務める佐々木氏は、子供たちを守るための具体的なアクションを提言した。「行ってきます」は「行って（無事に）帰ってきます」の省略であり、「行ってらっしゃい」は「行って（無事に戻って）らっしゃい」という意味だと説明。この言葉の真意を子供に伝え、毎朝の挨拶を通じて「交通安全の意識付け」を行うよう強く求めた。