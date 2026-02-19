18日昨夜、発足した第2次高市内閣。



高市首相

「ここ？」



和やかな雰囲気で笑顔を見せる高市首相。内閣を支える18人の閣僚は全員再任しました。



その1時間前、会見を開いた高市首相は国を率いる決意を改めて語りました。



（高市首相）

「第105代内閣総理大臣として、 引き続き重責を担うことになりました。120日前、衆議院の首班指名選挙で、237票。過半数をわずかに4票。上回るだけの薄氷を踏む思いでの政権発足でございました。今回は350票を上回る、安定した基盤のもとで、首班指名をいただきました。さきの総選挙において、70年余りの自由民主党の歴史の中で最も多い議席数によって、高市政権を信任してくださった国民の皆さまに厚く厚く御礼を申し上げます。 そのご信任にしっかりとお答えをしていく決意でございます。責任の重さを胸に刻み様々なお声に耳を傾けながら、謙虚に、しかし大胆に政権運営にあたって参ります。自民党単独で、3分の2超の議席を獲得したことで、私が大きな権力、白紙委任状を得たと言う方もおられます。そのようなつもりはまったくございません。これまでと同様、政策実現に前向きな野党の皆さまにもご協力をお願いします」





「国会運営を数の力で押し切ることはない」と強調しました。そして、その次に訴えたのが“パートナー”について。（高市首相）「『日本維新の会』はもう必要ないんじゃないか。そのような心無いことをおっしゃる方もおられます。昨年10月、公明党と連立解消にいたり、『自民党』が苦しい時に、新たに連立を組むという重大な決断をしていただいた、『日本維新の会』との信頼関係は揺るぎないものです。総選挙で掲げた政権公約両党で正式に交わした、連立政権合意書に掲げた政策の実現に向け、政府与党一丸となって、ギアをさらに上げて参ります。本日より、高市内閣2.0の始動です」こう宣言した上で、各政策についても言及しました。衆院選の公約にも掲げた”消費減税実施”に向けた制度設計については…。（高市首相）「税、社会保険料負担や物価高に苦しむ中所得、低所得の方々の負担を減らすため、給付つき税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革について検討を進め、結論を得ます。（それまでの間）負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については特例公債に頼ることなく2年間に限り、消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュールや財源の在り方など、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します。“野党の皆さまからのご協力が得られれば、”夏前には中間取りまとめを行い、税制改正関連法案の提出を目指します」また、「外交・安全保障政策」については…。（高市首相）「ロシアによるウクライナ侵略を教訓として、各国は新たな戦い方やその内への対応を急いでおります。わが国においても戦略3文書の改訂を急ぎ、安全保障政策の抜本強化を行います。インテリジェンス機能の強化にも取り組みます。国家としての情報分析能力を高め、危機を未然に防ぎ、国益を戦略的に守る態勢を整えます。具体的には、国家情報局の設置、また、外国から日本への投資の安全保障上の審査体制を強化する日本版CFIUS、つまり、対日外国投資委員会の設置のための法案を今国会に提出します」会見の最後には「挑戦」というワードを強調し、今後の国会運営の意気込みを語りました。（高市首相）「挑戦しない国に未来はありません。若者たちが日本に生まれたことに誇りを感じ、未来は明るいと自信を持っていえる。そうした国を作り上げていく。そのために高市内閣2.0は挑戦し続けます。また、日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定削減の実現、自民党も挑戦し続けます。決して諦めない私自身の信条です。決断と前進、そして挑戦の内閣として、挑戦の先に希望ある未来、強く豊かな日本列島を実現してまいります」その高市首相を支える閣僚たち。高市内閣の主要政策ともいえる「責任ある積極財政」の両輪には、引き続き、静岡県内にも縁がある片山さつき氏が財務相、城内実氏が経済財政担当相に再任されています。（片山 財務相）「（指示書には）消費税のあり方の検討、給付付き税額控除の制度設計を含む税と社会保障の一体改革に取り組む、など。全体が充実してますね。（首相に）言われましたのは、『今までも働いて働いて働いて働いて働いて…だけど、さらに働いて…を加えて頑張っていただきたい』と言われましたので、そのようにやります」（城内 経済財政担当相）「積極財政、そして成長戦略、これは高市首相の政策の一丁目一番地ですので片山財務相としっかり連携をしながらスピード感を持って取り組み、結果を出していきたいと考えております」高市首相は会見で、「消費税減税」と「給付付き税額控除」を同時進行で議論すると話していましたが…。19日朝、「自民党」の小林政調会長は、超党派の「国民会議」について、できるだけ早期に立ち上げると強調しました。（自民党 小林 政調会長）「給付付き税額控除の導入にご賛同いただける他党の皆さまに、呼びかけをさせていただいておりますので、できる限り早期に立ち上げをしていきたい」与野党の勢力図が様変わりし、高市首相の国会運営に注目が集まる中、喫緊の課題となっているのが2026年度予算についてです。高市首相が「年度内成立を目指す」と意気込む一方で、野党･中道改革連合の小川代表は…。（中道改革連合 小川 代表）「国民生活を憂慮する思いは同じですと。しかし、国会において、慎重かつ丁寧な審議が必要であるということは譲れませんと。この二つを、今後どう両立していくのか、私ども野党第1会派としても、いろいろと努力なり、苦心を重ねていきたい」高市首相に求められる”審議のスピード感と熟議のバランス”。国会では、あす20日、高市首相による施政方針演説が行われ、来週、2026年度予算案の審議が始まる見通しです。