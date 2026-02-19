静岡･磐田市で、18日、質店を狙った強盗事件があり、25歳の男が逮捕されました。しかし、磐田市では先週14日･土曜日にも強盗事件があったばかりで、このところ県内では各地で強盗事件が多発しています。



静岡県内で相次ぐ強盗事件。



18日午後、磐田市中泉の質店では…。



（記者）「現場は磐田駅から300メートルほど離れたあちらの店舗です。警察官が出入りする姿が確認できます」





包丁のようなものを持った男が店に押し入り金品を要求。店の経営者に抵抗されたため、男は何もとらずに逃走しましたが、店の経営者は男ともみあった際に手に軽いけがをしました。警察は、その後、いずれも自称で岡山県岡山市の会社員の男を逮捕。男は調べに対して容疑を認めているということです。しかし、磐田市での強盗事件は先週14日･土曜日にも…。磐田市福田中島の住宅では複数の人物が押し入り鉢合わせた住人を凶器で殴ってそのまま逃走。逃げた人物らは黒色の上下に目出し帽をかぶっていたということですが、いまだ犯人は捕まっていません。2025年12月から、2026年2月18日までの約3か月の間、私たちが取材したもので5件の強盗事件が発生するなど強盗による被害が相次ぐ県内。2025年12月には、長泉町納米里の住宅で80代の夫婦が縛られ、現金約1000万円が奪われる強盗事件が発生。その後、警察は実行役や指示役など高校生を含む17歳から21歳までの7人を逮捕していて「トクリュウ」による犯行の可能性も視野に捜査を進めています。さらに、2月7日には伊豆市でも住宅をねらった強盗事件が…。修善寺の店舗兼住宅では男2人が押し入り、2階で寝ていた90代の女性の口をふさぐと…（男ら）『金を出せ』男らは現金約20万円が入った小型金庫などを奪い逃走。女性にけがはありませんでしたが、逃げた男らはいまだ捕まっていません。県内全域で発生している複数の強盗事件。県警は強盗がいつ起きてもおかしくない状況として、夜間の見回り活動などを強化しているほか、下見をしているような不審者や、スマホで撮影する不審者を見かけたら通報をしてほしいと呼びかけています。